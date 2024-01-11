4 захопливі мінісеріали, які можна подивитись за один вечір

Якщо ви не любите розтягнуті на роки телевізійні "епопеї", ми знайшли для вас чудове рішення. Короткі серіали, які можна подивитись навіть за один вечір стануть найкращим варіантом.

Тому обирайте в добірці 24 Каналу серіал, який подобається вам найбільше. Та проведіть чудовий кіновечір в компанії попкорну та перегляду нової, захопливої історії.

Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

"Патрік Мелроуз" (2018)

Англійський мінісеріал торкнеться непростої теми дитячих душевних травм. Патрік Мелроуз застряг у своїх згубних пристрастях. Він залежний від наркотиків та алкоголю і вважає, що у всіх його проблемах винен батько. Колись суворий тато грубо поводився з сином, а мати нічого не цікавило, окрім чергової пляшки.

Звістка про смерть батька дає Патріку надію на повернення до нормального життя, але війну з демонами минулого не так просто закінчити.

"Патрік Мелроуз": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мейр з Істтауна" (2021)

Детектив поліції Мейр Шіен не знає вихідних, ведучи розслідування навіть під час побачень. У невеликому американському містечку, де вона працює, справи правоохоронців надзвичайно напружені: зґвалтовано молоду матір-одиначку, а ще рік тому зникла ще одна дівчина.

Особисте життя Мейр також наповнене драмою – чоловік залишив родину, син скоїв самогубство, а невістка, яка стала наркоманкою, намагається забрати опіку над онуком. Героїня намагається врятуватися від власних демонів через роботу, але чи зможе вона виявити вбивцю та заспокоїти свій душевний біль?

"Мейр з Істтауна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ферзевий гамбіт" (2020)

Втративши батьків у віці 9 років, Елізабет потрапляє до прийомного будинку, де знайомиться з прибиральником Шайбелем, великим поціновувачем шахів. Зацікавившись цією грою, дівчинка виявляє незвичайні таланти та невдовзі вступає на шаховий турнір.

Перед юною шахісткою розгортаються перепади у її кар'єрі, а також відкривається новий світ, який у 60-ті роки вважався закритим клубом для чоловіків.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захищаючи Джейкоба" (2020)

Лорі та Енді Барбер прожили разом багато років, але їхня любов досі така, як у перший день знайомства. Ця родина виховує свого сина, і до трагічного дня в їхньому житті вони не мали жодних проблем з ним. Все змінюється, коли хлопця обвинувачують у вбивстві однокласника, і батьки вирішують докласти усіх зусиль, щоб довести невинність свого сина.

"Захищаючи Джейкоба": дивіться онлайн трейлер серіалу