Кортні Кокс повертається на широкі екрани з культовим хорором "Крик": вражаючий трейлер

Дебютний трейлер фільму жахів "Крик 5" оприлюднила на офіційному каналі Youtube кінокомпанія Paramount Pictures 12 жовтня 2021 року. На кадрах вражаючого трейлера шанувальники жанру та франшизи знайшли знайомі культові обличчя, зокрема зірку серіалу "Друзі" – Кортні Кокс.

П'ятий фільм "Крик" стане продовженням та перезапуском серії хорорів. Перший з яких показали ще у далекому 1996 році. Світова прем'єра фільму запланована на 14 січня 2021 року.

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Що показали у трейлері хорору "Крик 5"

На кадрах трейлера шанувальники одразу ж упізнали вбивцю у культовій масці, а також знайомих героїв з першого фільму: Сідні Прескотт, Гейл Везерс та шерифа Дьюї Райлі. Відомо також, що до ролей Прескотт, Везерс та Райлі відповідно повернулися зіркові актори Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Девід Аркетт (чоловік Кортні Кокс).

У трейлері також можна зустріти нових персонажів, ролі яких виконали Кайл Галлнер ("Вероніка Марс") і Джек Квейд ("Голодні ігри").

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Сюжет майбутнього фільму жахів "Крик 5"

Після того, як Прескотт втекла з рідного міста Вудсборо, з яким її пов'язувала низка вбивств, вона отримує дзвінок від Дьюї. Шериф повідомляє про те, що вбивства знову поновились, тож їй варто повернутись у рідне місто. Об'єднавшись із друзями, на них чекає нова боротьба з убивцею.