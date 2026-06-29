Зірка "Друзів" поставила крапку у стосунках, які тривали понад 10 років

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс і музикант гурту Snow Patrol Джонні Макдейд більше не разом. Після понад десяти років стосунків і не однієї спроби все налагодити пара все ж поставила крапку, так і не пішовши під вінець.

Як повідомляє PEOPLE, востаннє разом на людях Кортні та Джонні з’являлись ще у вересні 2025 року під час турніру US Open у Нью-Йорку.

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Kristina Кортні Кокс та Джонні Макдейн/Bumphrey Variety via Getty

Понад 10 років разом, два розриви й жодного весілля

Джонні та Кортні почали зустрічатись ще в 2013 році, а вже в 2014 вони заручились. Однак у 2015-му несподівано розійшлись. Щоправда, довго окремо не пробули: вже наступного року вони відновили стосунки, хоча вдруге весілля так і не планували.

Раніше акторка не приховувала, що перший розрив став для неї справжнім ударом. За її словами, саме він допоміг їм переосмислити стосунки та побудувати їх заново. Схоже, цього разу пара вирішила поставити крапку без ще одного дубля.

До знайомства з Макдейдом Кортні була одружена з актором Девідом Аркеттом. Вони прожили у шлюбі майже 15 років і мають спільну доньку.

Причини нового розставання поки що офіційно не розголошують. Представники акторки та музиканта ситуацію не коментують.

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