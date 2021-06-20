Кошовий з "Кварталу 95" та зірка "Папіка" Боклан знімуться в новому серіалі від 1+1: фото

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Станіслав Боклан знялися у ліричному комедійному серіалі від 1 + 1. Про це повідомили на офіційній сторінці каналу в Instagram.

Новий проєкт називається "Різниця у віці". Українському глядачеві пропонують ліричну комедія, яка розповість глядачам історію двох сестер, які змушені через життєві обставини "помінятися" віком, щоб здійснити свою мрію.

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Дата прем'єри серіалу поки що не повідомляється.

Хто з українських акторів взяв участь в серіалі

Головні ролі в сералі виконали:

Євгеній Кошовий,

Станіслав Боклан,

Олексій Нагрудний,

Ніна Ніжерадзе,

Дарина Єгоркіна,

Ольга Атанасова,

Лілія Ребрик.

Це яскрава історія з дуже ритмічним і динамічним сюжетом. Наші героїні на своєму шляху будуть проходити безліч складних та цікавих випробувань: часто дуже життєвих, а іноді зовсім, здавалося б, нереалістичних. Кожна з них буде йти до своєї мрії і свій шанс вони отримають саме завдяки різниці у віці. І авантюра, яку вони затіяли, буде сприяти особистісному перевтіленню, змінам життєвих переконань та упереджень, саморозвитку героїнь,

– розповідає автор проекту та режисер-постановник картини Олексій Кірющенко.

У коментарях користувачі соціальної мережі позитивно відреагували на новий проект і вже чекають на день прем'єри.

"Клас", "Коли?", "Давно пора", "А як же без Євгена, він тепер головний всюди і в 95 кварталі", – пишуть в коментарях допису в Instagram.