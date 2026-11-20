Космос здається безмежним простором для відкриттів, але в кіно він нерідко перетворюється на місце, де людина залишається сам на сам зі своїми страхами. Тут можна загубитися серед зірок, роками не отримувати відповіді на сигнали із Землі або зрозуміти, що повернення додому вже не гарантоване.

Якщо вам сподобався "Інтерстеллар" Крістофера Нолана, але хочеться чогось похмурішого й тривожнішого, варто звернути увагу на інші космічні історії. 24 Канал зібрав чотири фільми, у яких космос не такий привітний, як може здатися на перший погляд.

"Пекло" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: фантастика, трилер, пригоди.

Що, якби Сонце почало згасати, а єдиним шансом урятувати людство стала небезпечна експедиція до нього? Саме з такої моторошної передумови починається фільм Денні Бойла "Пекло".

Події розгортаються у 2057 році. Земля поступово замерзає, адже Сонце втрачає свою силу. На порятунок людства відправляють космічний корабель "Ікар 2" з екіпажем із восьми астронавтів. Їхнє завдання – доставити до зірки потужний ядерний заряд, який має знову запустити її енергію.

Однак під час польоту команда отримує сигнал від попередньої експедиції – "Ікара 1", який зник сім років тому. Рішення змінити маршрут запускає ланцюг небезпечних подій. І поступово стає зрозуміло, що найбільшою загрозою для астронавтів може виявитися не лише космос.

Дивіться трейлер фільму "Пекло" онлайн:

"Місяць 2112" (2009)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: фантастика, драма, детектив.

Три роки на самоті далеко від Землі – випробування, яке здатне змінити навіть найстійкішу людину. А що, якщо наприкінці цієї ізоляції на станції з'явиться хтось, хто виглядає точнісінько як ти?

Саме в такій ситуації опиняється Сем Белл, головний герой фільму "Місяць 2112". Він працює на місячній станції, де видобувають гелій-3 – ресурс, який допомагає розв'язати енергетичні проблеми на Землі. До завершення його трирічного контракту залишаються лічені тижні, і чоловік мріє нарешті повернутися до дружини та маленької доньки.

Єдиним постійним співрозмовником Сема стає робот Герті. Але після нещасного випадку астронавт починає помічати дивні речі. Згодом він зустрічає на станції ще одну людину, яка має його обличчя.

Дивіться трейлер фільму "Місяць 2112" онлайн:

"Аніара" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,3/10

Жанр: фантастика, драма.

Уявіть космічну подорож, з якої неможливо повернутися. Немає маршруту додому, немає можливості зв'язатися із Землею, а попереду – нескінченна порожнеча. Саме таку історію розповідає шведсько-данський фільм "Аніара".

Після екологічної катастрофи людство змушене залишити Землю. Великий космічний корабель перевозить людей до Марса, де вони сподіваються почати нове життя. На борту є все необхідне для комфортного існування, а пасажири намагаються відволіктися від думок про покинутий дім.

Однак через зіткнення з космічним сміттям корабель збивається з курсу. Згодом стає зрозуміло, що повернутися на попередню траєкторію не вдасться. Пасажири опиняються перед страшною перспективою – провести решту життя у відкритому космосі.

Особливо моторошно у фільмі показано, як змінюється поведінка людей, коли надія поступово зникає. Хтось намагається знайти новий сенс існування, хтось шукає розради у спогадах, а інші не витримують невизначеності.

Дивіться трейлер фільму "Аніара" онлайн:

"До зірок" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,5/10

Жанр: фантастика, драма, пригоди, трилер.

Іноді найдовша подорож у космосі стає спробою розібратися із власним минулим. Саме про це фільм "До зірок" режисера Джеймса Ґрея з Бредом Піттом у головній ролі.

Астронавт Рой Макбрайд отримує завдання вирушити до зовнішніх меж Сонячної системи. Його місія – з'ясувати причини загадкових енергетичних імпульсів, які загрожують життю на Землі. Але ця експедиція має для чоловіка й особисте значення: він сподівається знайти свого батька, який зник під час космічної місії багато років тому.

Чим далі Рой просувається у своїй подорожі, тим більше відкривається неприємних подробиць про експедицію батька. Астронавту доводиться зіткнутися не лише з небезпеками космосу, а й із власними переживаннями, страхами та непростими стосунками з родиною.

Дивіться трейлер фільму "До зірок" онлайн:

Якщо ж після моторошних космічних подорожей хочеться побачити щось не менш масштабне, але з неймовірними візуальними ефектами, зверніть увагу на фантастичні фільми про інші планети, які вражають видовищністю.