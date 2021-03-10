Скунса Пепе вирізали з фільму "Космічний Джем 2" за пропаганду насилля

Кіностудія Warner Broth. вирізала з картини сімейного фільму "Космічний джем 2: нове покоління" скунса Пепе Ле П'ю. Його розкритикували за популяризацію зґвалтувань.

Безпосередньо об'єктом уваги став опис сцени в сюжеті Космічного Джему 2, де грала акторка Грейс Санто.

До теми Коли щось пішло не так: "Лігу справедливості Зака Снайдера" злили у мережу

За сюжетом Пепе повинен був з'явитись у чорно-білому епізоді в кафе "Ріка", що нагадує Касабланку. Пепе, граючи п'яного бармена, починає бити жінку (Грейс Санто) біля бару. Потім Пепе хоче поцілувати їй руку, але героїня з гнівом її забирає, виливає свій напій йому на голову та дає ляпаса. Згодом з'являється зірка баскетбольної команди Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс Леброн та пояснює Пепе, що так поводитися неприпустимо.

Акторка Грейс Санто засмучена рішенням про видалення сюжету з її участю. А представник акторки заявив, що тепер молоде покоління не зможе зробити правильні висновки про неприйнятність такої поведінки персонажу.

Раніше оглядач з New York Times Чарльз Блоу заявив, що мультиплікаційний персонаж скунс Пепе зробив свій вклад у популяризацію зґвалтувань. Але видання Deadline уточнює, що Warner Bros. прийняли рішення задовго до публікації на New York Times.

Вперше Пепе з’явився у 1945 році. Цей персонаж, згідно з сюжетами серіалу Looney Tunes, постійно перебував у пошуку кохання. Але його запах і нав'язливість завжди викликали відразу. Об'єктом його переслідувань часто можна було побачити чорну кішку Пенелопу

Космічний Джем: сюжет

Космічний Джем — американський анімаційно-ігровий комедійний фільм студії Warner Bros, реліз якого відбувся у 1996 році.

У стрічці в головній ролі зіграли баскетбольний гравець Майкл Джордан та анімаційні герої Looney Tunes.

15 липня 2021 року запланований вихід другої частини фільму, у якій головним героєм буде баскетболіст Джеймс Леброн.

Фільм "Космічний джем 2": дивіться тизер