Де зараз зірка "Парочки слідчих" Костянтин Октябрський та як змінилося його особисте життя
- Костянтин Октябрський продовжує працювати в Україні, він знявся у серіалах "Підміна" та "Парочка слідчих".
- У 2024 році квартира Октябрського була пошкоджена російським дроном, а у 2025 році він розлучився з дружиною Самірою після 10 років шлюбу.
Костянтин Октябрський – український актор, відомий за серіалами "Парочка слідчих" і "Підміна". Також певний час він був ведучим проєкту "Орел і Решка. Шопінг". Чоловіка звільнили через пів року роботи, коли розпочалася Революція Гідності та війна на Сході України. Актор відчув, що змінюється політика шоу.
Не пропустіть Можна подивитись за вечір: новий український мінісеріал, який вже є на YouTube
Де зараз Костянтин Октябрський?
Костянтин Октябрський продовжує працювати в Україні. 20 квітня на телеканалі СТБ відбулась прем'єра серіалу "Підміна", де актор зіграв одну з головних ролей – його персонажа звати Ігор.
Також нещодавно вийшов довгоочікуваний другий сезон детективу "Парочка слідчих". Глядачі нарешті дочекалися продовження історії Паші та Софії, яких на екрані втілили Октябрський та Юлія Буйновська.
Вони й надалі працюють у відділі особливо небезпечних злочинів, розслідуючи складні справи разом з колегами. У команді також з'являється нова підступна слідча – Оксана Левчук, яку зіграла Тетяна Злова. Напруга між Софією та Пашею зростає, адже вони не можуть розібратися у почуттях одне до одного.
У 2024 році росіяни пошкодили квартиру Костянтина, яку він орендував разом із сім'єю.
Ми були вдома. Ми спали, це було десь о пів на 4 ранку. Я почув крізь сон, як пролетів перший (дрон – 24 Канал). Потім я почув, як почав падати другий. Звук ставав усе гучнішим. Потім вибух, полум'я, вікна полетіли, мене знесло з ліжка, крик дітей,
– розповів актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Як змінилося особисте життя Костянтина Октябрського?
У тому ж інтерв'ю Октярбський оголосив про розлучення з дружиною Самірою після 10 років у шлюбі. Вони розірвали шлюб ще наприкінці минулого року, а ініціаторкою виступила жінка.
Напевно я десь недопрацьовував як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, розраховувала. Не було тієї поваги, любові. Думаю, причина в цьому,
– пояснив Костянтин.
У 2025 році в подружжя почалася криза, з якою вони не змогли справитися. Костянтин та Саміра виховують двох синів: 10-річного Роберта та 8-річного Матвія.
Що ще відомо про Костянтина Октябрського?
Костянтин Октябрський народився в Києві. Навчався у Дніпрі у театрально-художньому коледжі, вже на другому курсі почав працювати на регіональному телебаченні, проте безплатно.
Октябрський пробував вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на режисуру телебачення, проте не склав іспит.
Я чому хотів вступити туди? Я дуже хотів потрапити на телебачення. Я думав туди зайти через освіту,
– пояснив він.
Костянтин був актором пародійного шоу "Велика різниця по-українськи". Його звільнили після конфлікту з креативним продюсером, але зараз чоловіки добре спілкуються.
Я, напевно, не задовольняв його як актор або як особистість. У якийсь момент мені здавалось, що єдиний спосіб вийти з цього конфлікту – це просто морду набити. Якась така неприязнь була,
– пригадав Октябрський.
Після цього він почав розвивати акторську кар'єру. 4 роки Костянтин був ведучим ранкового шоу "Ранок вдома" на телеканалі ДІМ. Зараз Октябрський хоче знятися за кордоном.