Відомий український актор чесно розповів про службу в ЗСУ: "Я йду пліч-о-пліч зі своєю країною"

Відомий український актор Костянтин Темляк, зірка прем'єрного фільму "БожеВільні", чесно поділився думками про війну. Він мобілізувався у ЗСУ та взяв до рук зброю, аби виборювати нашу незалежність.

У відвертому інтерв'ю для Кіно 24 Костянтин зізнався, як живе зараз, та поділився думками про боротьбу з Росією. Дізнайтесь, що сказав актор.

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Костянтин Темляк про службу у ЗСУ

Актор поділився, що наразі служить у Батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Його діяльність пов'язана з бойовою роботою на маленьких пташках.

Костянтин підкреслює, що служба у війську – це не кінець життя, а, навпаки, логічне продовження його шляху. Він вважає, що в умовах, коли на країну напали загарбники, важливо взяти на себе відповідальність за захист своєї Батьківщини.

Я йду пліч-о-пліч зі своєю країною. Це війна Росії проти самого розуміння української ідентичності. Таку саму війну Росія веде і в Грузії, у Молдові, в Казахстані, Білорусі, Ічкерії, Вірменії. І війна ця буде продовжуватись до того моменту, поки кожен з нас не зрозуміє, що будь-яка спроба домовитися із країною-ґвалтівником безперечно закінчиться тільки одним – актом ґвалтування,

зазначив Темляк.

У час, коли російські загарбники безжально нищать українські землі, кожен відповідальний громадянин повинен діяти. Це не просто заклик до патріотизму – це питання гідності та майбутнього нашої нації.

Костянтин Темляк, усвідомлюючи цю істину, став одним із тих, хто не залишився осторонь. Він доєднався до спротиву і взяв на себе відповідальність, долучившись до Збройних Сил України. Його рішучість і відвага стали прикладом для багатьох, адже в ці складні часи важливо об'єднати зусилля для захисту рідної землі та її цінностей. Кожен вклад, навіть найменший, наближає нас до перемоги.