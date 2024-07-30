Ще одна комедійна українська стрічка тепер доступна для перегляду на Netflix

На стримінговій платформі Netflix останнім часом спостерігається зростання кількості українських фільмів, які доступні для перегляду. Глядачів радують нові кінокартини, що представляють різноманітні жанри і теми, від драми до комедії. Останнім доповненням до цієї колекції стала комедія "Коза Ностра. Мама їде".

Стрічка вже доступна для перегляду на платформі. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, про що сюжет фільму та чому його варто переглянути усім шанувальникам хорошого гумору.

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Комедія "Коза Ностра. Мама їде" вийшла на Netflix

Сюжет комедії "Коза Ностра. Мама їде" розгортається навколо головної героїні Влади Кози, яка вирішує продати свій дім у Карпатах і вирушити на Сицилію. Її мета — допомогти доньці з новонародженою дитиною, про що вона не попереджає доньку заздалегідь. Прибувши на острів, Влада зіштовхується з несподіваною ситуацією: її донька має зовсім інші плани, що призводить до сварки між ними.

Після цього Влада опиняється на віллі у минулого могутнього італійського мафіозі дона Фредо. Ця зустріч стає початком низки веселих і непередбачуваних пригод, які переплітаються з комедійними ситуаціями та культурними зіткненнями.

"Коза Ностра. Мама їде": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Коза Ностра. Мама їде" не лише розважальний, але й зворушливий, торкається теми сімейних цінностей та міжкультурних взаємин. Він пропонує глядачам подорож у світ, де гумор і емоції йдуть рука об руку, а також дає можливість ближче познайомитися з українським кіно. Ця комедія є чудовим прикладом якісного контенту на Netflix, який привертає увагу до різноманітності та багатства української кінематографії.