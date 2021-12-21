Кожна історія має початок: Netflix показав тизер серіалу-приквелу "Відьмак: Кровне походження"

У мережі з’явився тизер мінісеріалу, який розкаже про події, які відбувалися за 1200 років до "Відьмака". Прем'єра запланована на Netflix у 2022 році.

Netflix опублікував тизер на своїй сторінці у ютубі, а автори серіалу "Відьмак" показали його у фінальних кадрах другого сезону. Приквел матиме назву "Відьмак: Кровне походження" (The Witcher: Blood Origin).

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Шоураннером проєкту став сценарист одного з епізодів "Відьмака" Деклан де Барра. Шоу матиме 6 серій.

Про події за 1200 років до пригоди Ґеральта з Рівії

Серіал розповість історію, яка відбулася за 1200 років до подій у серіалі "Відьмак". Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори представлять перший прототип відьмака.

У мінісеріалі зіграють такі актори:

Лоуренс О'Фуорейн ("Вікінги", "Гра престолів"),

Софія Браун ("Марчелла"),

Мішель Єо ("Тигр підкрадається, дракон ховається") та інші.

Шанувальники всесвіт "Відьмака" з нетерпінням чекають на новий серіал і так коментують появу тизеру: "Ого, круто, буду дивитись!", "Круто! 2 сезон бімба, чекаю на розширення всесвіту Відьмака", "Всесвіт "Відьмака" росте".

"Відьмак: Кровне походження" 2022: дивіться тизер