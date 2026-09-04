3 німецькі серіали, які варто подивитися: від моторошного трилера до королівських інтриг

Німці давно довели, що серіал зовсім не обов'язково має бути голлівудським, щоб змусити глядача сказати: "Ну ще одну серію — і спати". А потім раптом третя година ночі.

24 Канал зібрав три німецькі проєкти, які дуже різні за настроєм, але однаково добре затягують.

"Любе дитя"

Жанр: кримінальна драма, трилер, детектив

Рейтинг IMDb: 7,3

Формат: мінісеріал, 6 епізодів

Якщо хочеться серіалу, після якого починаєш підозрювати навіть власну шафу, вмикайте "Любе дитя". Історія стартує з жінки, яка потрапляє до лікарні після автомобільної аварії. Разом із нею опиняється дівчинка, а дуже швидко з'ясовується, що ця історія може бути пов'язана зі зникненням жінки 13 років тому.

Далі серіал поступово розкручує клубок таємниць, дивних правил і травматичного минулого. І саме тут німці роблять те, що в них виходить особливо добре: не кричать "БУ!" кожні п'ять хвилин, а створюють таку атмосферу, що страшно стає від звичайних дверей і тиші.

Серіал заснований на однойменному романі Ромі Гаусманн. Після прем'єри він навіть очолив глобальний рейтинг Netflix серед неангломовних серіалів у перший тиждень.

"Любе дитя": дивтись трейлер

"Неортодоксальна"

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 8,0

Формат: мінісеріал, 4 епізоди

Тут уже не буде класичного "хто кого вбив". Натомість буде історія втечі, пошуку себе і дуже непростого зіткнення традицій із бажанням жити власним життям.

Головна героїня Есті виростає в ультраортодоксальній юдейській громаді в Нью-Йорку та вступає у шлюб за домовленістю. Після складного першого року подружнього життя вона тікає до Берліна, де поступово відкриває для себе абсолютно інший світ. Але минуле, звісно, не збирається просто сказати: "Ну добре, щасти".

"Неортодоксальна" – серіал короткий, емоційний і без зайвого розтягування на 48 сезонів. Чотири епізоди – і ви вже маєте привід подумати про свободу, особистий вибір та те, наскільки складно почати життя з чистого аркуша.

"Неортодоксальна": дивтись трейлер

"Імператриця"

Жанр: історична драма, романтика

Рейтинг IMDb: 7,8

Формат: серіал, 2 сезони

А тепер – різкий поворот від похмурого трилера до палацових суконь, балів та інтриг. Бо якщо вже страждати через кохання, то чому б не робити це в королівському палаці?

"Імператриця" розповідає історію Єлизавети Баварської, відомої як Сісі. Вона закохується в імператора Франца Йосифа та стає його дружиною, після чого опиняється у світі віденського двору, де за красивими сукнями ховаються політичні конфлікти, боротьба за вплив і сімейні інтриги.

Тобто романтика тут є, але разом із нею – політика, влада та класичне палацове «ми всі родичі, але чомусь ніхто нікому не довіряє». Серіал заснований на реальних історичних постатях, хоча не претендує на документальну реконструкцію подій.

"Імператрицям: дивтись трейлер

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