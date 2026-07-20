IMDb зашкалює: 5 серіалів про мафію, які стали світовими хітами

Якщо вам здається, що гангстерські серіали – це лише чоловіки в дорогих костюмах, сигари й фраза "це лише бізнес", то ви майже вгадали. Але до цього ще варто додати зради, сімейні війни, гори грошей і стільки криміналу, що поліція давно втратила сон.

24 Канал зібрав захоплюючі серіали, після яких звичайні офісні інтриги здаватимуться дитячим ранком у садочку.

"Земля гангстерів"

IMDb 8,7

Новачок у жанрі, який уже встиг наробити шуму. У Лондоні кримінальні клани Харріганів і Стівенсонів ведуть війну без правил, а між ними стоїть Гаррі Да Соуза – людина, яка вміє вирішувати проблеми швидше, ніж хтось встигає викликати поліцію.

"Земля гангстерів": дивитись трейлер

"Клан Сопрано"

IMDb 9,2

Якщо існує "біблія" гангстерських серіалів, то це саме вона. Тоні Сопрано керує мафією, а між розбірками з конкурентами ще й ходить до психотерапевта. Бо навіть бос мафії іноді має нервовий зрив. Робота, сім'я, кримінал – баланс, про який не розкажуть на бізнес-тренінгах.

"Клан Сопрано": Клан Сопрано

"Підпільна імперія"

IMDb 8,6

Часи "сухого закону", нелегальний алкоголь і політик, який чудово знає, що чесним шляхом багато не заробиш. Накі Томпсон одночасно будує кримінальну імперію, йде в політику та намагається не нажити ще більше ворогів. Спойлер: виходить не дуже.

"Підпільна імперія": дивитись трейлер

"Нарко"

IMDb 8,7

Історія Пабло Ескобара вкотре доводить: якщо дуже захотіти, можна стати найбагатшою людиною країни... але є нюанс. Серіал показує шлях від дрібного злочинця до наркобарона, ім'я якого знав увесь світ. Захопливо, жорстоко й засновано на реальних подіях.

"Нарко": дивитись трейлер

"Гострі картузи"

IMDb 8,8

Стильні костюми, гострі козирки й Томмі Шелбі, який одним поглядом може налякати більше, ніж дехто – автоматом. Після Першої світової війни він повертається до Бірмінгема, щоб перетворити вуличну банду на кримінальну імперію. І, чесно кажучи, робить це настільки харизматично, що глядачі пробачають йому майже все.

"Гострі картузи": дивитись трейлер

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