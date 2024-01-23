Якщо вам набридли мелодрами: 5 кримінальних фільмів з високим рейтингом

Ніщо не підігріє кров краще, ніж ретельно спланований злочин або розгін масштабних конфліктів між бандами, які залишають за собою кривавий слід у вигляді зруйнованих будівель та спустошених краєвидів. Підбірка найкращих кримінальних фільмів познайомить вас зі світом злочину та покаже, що кожен крок має свої наслідки.

Дивіться список стрічок в матеріалі 24 Каналу. Обирайте для перегляду фільм, який точно не дозволить вам заскучати.

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"Джентльмени"

Прозорливий журналіст Флетчер пропонує таємничому Рею придбати сценарій для фільму, в якому мафіозі вирощує наркотики на занедбаних маєтках британських аристократів. Автор впевнений в успішному укладенні угоди, адже за сюжетом Рей виступає однією з ключових постатей.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ірландець"

У 1950-х роках молодий водій вантажівки Френк Шиван випадково знайомиться з Расселом Буфаліно – керівником злочинної родини в Пенсільванії. Ставши йому близьким другом, найманим вбивцею і надійним джерелом для зберігання таємниць, Френк поступово підсилює свій вплив, налагоджуючи вигідні зв'язки.

Кожен день він змушений робити складний вибір між добробутом своєї родини, вірністю Расселу та іншими людьми.

"Ірландець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Догмен"

Марчелло – власник невеличкої перукарні для собак. Все про що він мріє – це одного дня здійснити кругосвітню подорож разом зі своєю улюбленою дочкою. Попри свою доброту, він вступає в дружбу з місцевим злочинцем Сімоне, який тероризує маленьке містечко. Але несподівано скромний власник зооперукарні виступає проти свого "друга", коли той підводить його, завдаючи підступного удару "ножем у спину".

"Догмен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Постріл у порожнечу"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Фінансист Джейкоб Харлон визнаний винним у ДТП, що призвела до смерті його друга. Непідготовлений до суворих умов в'язниці, Джейкоб поступово адаптується до життя за ґратами, перетворюючись на справжнього злочинця. Однак навіть після визволення йому доведеться виконувати чужі накази.

"Постріл у порожнечу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новий світ"

Кілька років тому поліцейський Ча Сон був введений у мафію, і з того часу він виріс до ролі ключового фігуранта цієї злочинної групи. Раптово бос помирає, і Ча Сон опиняється перед важливим вибором: повідомити органи про ситуацію та повернутися на службу або ж спробувати досягти успіху, замінивши свого спадкоємця.

"Новий світ": дивіться онлайн трейлер фільму