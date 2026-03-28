Фінальний сезон вийшов українською: який серіал зняли російською, але потім переозвучили

Колись багато українських фільмів та серіалів знімали російською мовою. Ба більше, серед акторського складу були й росіяни. Проте, на щастя, після початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилась.

4 сезон українського драматичного історичного серіалу знімали російською мовою, але потім його переозвучили.

4 сезон серіалу "Кріпосна" переозвучили: що відомо?

У 2021 році розпочалися зйомки 4 сезону костюмованої драми "Кріпосна". У лютому 2022 році серіал перебував на фінальній стадії: залишалося дозняти кілька сцен, але почалося повномасштабне вторгнення.

Команда не могла зупинити серіал, оскільки мала зобов'язання перед польськими партнерами, тому зйомки продовжились улітку в Польщі, проте вже без російських акторів. У деяких сценах росіян замінили дублери, а тих, хто підтримав війну або зайняв мовчазну позицію, вирізали під час монтажу.

Як і в попередніх 3 сезонах, у 4 актори розмовляли російською мовою, проте згодом його переозвучили. Фінальний сезон "Кріпосної" доступний для перегляду на платформі Netflix.

Про що 4 сезон серіалу "Кріпосна"?

4 сезон "Кріпосної" – це окрема історія, яка розповідає про дітей головних героїв. Події відбуваються через 20 років – у 1881 році, коли кріпосне право вже було скасоване.

Син Катерини Жадан, Януш, приїжджає на могилу матері, а згодом відправляється у Ніжин, щоб дізнатися, яким було її минуле. Прибувши туди, він зустрічається з Левом Червінським та Зоряною Вітер. Вони готують повстання проти імперського режиму. Крім того, Януш знаходить своє кохання.

У фінальному сезоні серіалу знялися Андрій Журавський, Анастасія Нестеренко, Станіслав Боклан, Артемій Єгоров, Костянтин Темляк, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Юлія Буйновська та інші.

Юлія Буйновська у серіалі "Кріпосна" / Фото Netflix

Про що серіал "Кріпосна"?

У попередніх сезонах сюжет розгортається навколо кріпачки Катерини Вербицької. Вона виросла у домі багатих поміщиків, виховувалася як аристократка, але все ж є невільницею.

Події серіалу відбуваються у 1856 році. Це історія про кріпацтво та дворянство, про багатих людей, які купують бідних та використовують їх у власних цілях.