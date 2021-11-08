"Кріпосна 3": Жадан винен у смерті Віри та Петро проганяє Ларису у 9 і 10 серіях
Джерело:24 канал
Епізоди першого тижня "Кріпосної 3" сильно вразили глядачів. Шанувальники в захваті від гри акторів та атмосфери серіалу. Які шокуючі подробиці з життя акторів автори підготували для нас у 9 і 10 серіях – читайте на Kino 24.
У попередніх серіях глядачі дізналися про шокову смерть Орисі після пологової лихоманки, Петра Червінського, який розкрив таємницю дружини та сам зрадив їй з нянею Лева. А також про Стефана Яблоневского, який показав своє справжнє обличчя.
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Сьогодні ми побачили 9 і 10 серії, графік наступних серій такий:
- 11 і 12 серії ― 9 листопада;
- 13 і 14 серії ― 10 листопада;
- 15 і 16 серії ― 11 листопада;
- 17 і 18 серії ― 15 листопада;
- 19 і 20 серії ― 16 листопада;
- 21 і 22 серії ― 17 листопада;
- 23 і 24 серії ― 18 листопада.
"Кріпосна. Жадана Любов" 9 серія: сюжет
У 9-тій серії Катерина дізнається про загадкову Віру. Жадан їй розказує, що Віра – це дружина Стефана Яблоневського і жінка, яку він давно кохав. Також Андрій сказав, що почувається винним у її смерті. Катерина почувається розгубленою і переляканою. Вона дізнається подробиці, які її шокують.
У смерті Віри винен лише той, хто обірвав її життя, а не той, хто кохав її,
– заспокоює Катя Андрія.
Соня Прісс у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Карпо Карпович привертає увагу Павлини Йосипівни, приносить їй смаколики та просить її піти з ним гуляти. Вона погоджується, усміхаючись. Карпо за щастя потішити добру Павлину.
Олеся Жураківська у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Назар після смерті Орисі сам не свій: не виходить з нетверезого стану, в голові – хаос. На останні гроші він купує алкоголь, вчиняє погроми у кабаках. Назар звинувачує Катерину у тому, що сталося з його дружиною.
Сиділа б собі вдома, грала б на своїх фортепіанах, за мужиком би гляділа – ні, вона в лікарі подалася!,
– роздумує Назар.
Кадр зі серіалу "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Наталя все своє майно залишає для монастиря і не хоче, щоб щось зв’язувало її з сучасним світом. Брат Наталі, Микола, звинувачує у всьому Червінського. У розмові з ним, Наталя пояснює, що вона вже не та, якою була колись. Тепер вона – настоятельниця монастиря, ігуменя Григорія.
Я тут за велінням свого серця. З власної волі я душу, тіло і помисли довірила Спасителю нашому! Тільки він мені указ, а не властолюбець, що впав у гріх перелюбства із заміжньою жінкою і зачав дитину поза шлюбом,
– відповідає Наталя Миколі.
Наталя та Микола у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
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"Кріпосна. Жадана Любов" 10 серія: сюжет
У 10-й серії Назар рятує Ольгу Родзевич, яка керує фабрикою, від зґвалтування та проганяє негідників (його товаришів-пияків) з дому, які насамперед хотіли грабувати.
Назар після того, як врятував дівчину / Скриншот зі серіалу / Megogo
Богдан доповідає Жадану, що прислуга поляка вбитий, але Стефану все ж вдалося втекти пораненим. Андрій розлючений. Стефан розгублений і шукає притулку і купує новий одяг.
Стефан купує капелюха у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Андрій приходить до Назара в кузню, обіцяє, що її дочку Зоряну вони з Катею виховають як рідну. Також наголошують, що не будуть приховувати від дівчини, хто її справжні батьки.
Захочеш повернутися до дочки – наші двері для тебе завжди відчинені,
– говорить Жадан до Назара.
Назар у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Микола признається в коханні Олені, і хоче, щоб вона стала його дружиною.
Ти мій друг, моє повітря, моє життя. Я понад усе на світі прагну, щоб ти стала моєю дружиною. Ніхто не має права заборонити нам бути щасливими,
– зізнається Микола.
Згодом вони одружилися.
Микола та Олена у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Назар прийшов до своєї донечки – Зорянки. Тут слова зайві.
Здрастуй, донечко. Ти пробач своєму батьку непутящому. Я більше тебе не залишу. Скільки мені Богом відпущено – стільки поруч буду. Чуєш? Красуне моя,
– говорить Назар до донечки.
У цій серії також вони разом похрестили Зорянку.
Назар у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Лариса Червінська приїхала до чоловіка, щоб побачитися з сином, але розлючений Петро прогнав її геть.
Лариса з сином у серіалі "Кріпосна. Жадана Любов" / Скриншот зі серіалу / Megogo
Акторський склад
- Соня Прісс;
- Станіслав Боклан;
- Наталка Денисенко;
- Анна Сагайдачна;
- Марк Дробот;
- Тарас Цимбалюк;
- Олеся Жураківська;
- Віктор Жданов;
- Максим Радугін;
- Сергій Стрельников;
- Федір Лавров;
- Марія Машкова;
- Аліна Коваленко та ін.
"Кріпосна 3" 2021: про що розповідає 9 і 10 серії