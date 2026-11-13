Озброєні чоловіки в масках проникли до будинку зірки Marvel: дружина актора спала всередині

До розкішного маєтку 43-річного Кріса Гемсворта, відомого за роллю супергероя Marvel, проникли четверо чоловіків у масках. Поки дружина актора Ельза Патакі спала вдома, непрохані гості викрали три автомобілі. Причому двоє з них, імовірно, були озброєні ножами.

Інцидент стався в ніч на 11 листопада у маєтку подружжя в районі Брокен-Гед, неподалік австралійського Байрон-Бей, повідомляє HELLO! із посиланням на місцевий телеканал 7NEWS.

Як пограбували будинок Кріса Гемсворта

Близько другої години ночі 50-річна Ельза Патакі прокинулася від гавкоту собак. Однак акторка не помітила нічого підозрілого й знову заснула.

Лише наступного ранку, переглянувши записи камер відеоспостереження, вона з'ясувала, що відбувалося на території маєтку. На відео, за повідомленнями журналістів, було видно чотирьох чоловіків у балаклавах. Двоє з них, імовірно, тримали ножі.

Зловмисники перелізли через огорожу й пробралися до гаража, де стояли автомобілі родини.

З маєтку викрали три автомобілі: BYD, Ram та пікап Raptor.

Поліція Нового Південного Уельсу підтвердила, що отримала повідомлення про крадіжку приблизно о 7:30 ранку. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Чи вдалося знайти викрадені автомобілі

Правоохоронці розпочали розслідування й невдовзі виявили два з трьох автомобілів.

Один знайшли в населеному пункті Коракі, приблизно за годину їзди від маєтку. Другий – у Табуламі, більш ніж за дві години від будинку актора.

Місцеперебування третього автомобіля на момент повідомлення залишалося невідомим.

Поліція продовжує розшукувати підозрюваних. Сам Кріс Гемсворт та його дружина публічно інцидент поки не коментували.

Не так давно в дім режисера Тарантіно намагались проникнути злочинці.



