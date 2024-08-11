Австралійська ікона екшену: 3 топові фільми з Крісом Хемсвортом

Один з найбільш впізнаваних та визначних кінозірок 21 століття Кріс Гемсворт сьогодні, 11 серпня, святкує день народження. Австралійцю виповнився 41 рік.

У 2009 році Кріс Гемсворт переїхав до США та розпочав свою кар'єру з доволі успішної ролі батька майбутнього капітана Кірка у "Зоряному шляху". Та найбільше він відомий завдяки участі у проєктах Marvel Studios, у яких знімається з 2011 року. Попри це, Кріс Гемсворт має талант і до інших ролей – від лиходіїв до шахраїв. Кіно 24 розповість про найкращі стрічки з актором.

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"Месники: Завершення" і не тільки

Роль білявого скандинавського бога грому Тора стала для Кріса Гемсворта проривом у статус суперзірки. Якщо ви прихильник Marvel, вам варто переглянути й інші стрічки з Гемсвортом: "Тор", "Месники", "Тор 2","Доктор Стрендж" та інші.

Водночас фільм "Месники: Завершення" – один з найвдаліших та найкасовіших. У стрічці розповідають, як Месники намагаються знайти своє місце у нестабільному світі після того, як Танос знищив половину живих істот силою Каменів Вічності. Хтось вже змирився з втратою рідних і близьких, але раптове повернення Скотта Ленга дає надію змінити минуле. Потрібно знову зібрати камені, побороти Таноса і повернути загиблих.

"Месники: Завершення": дивіться трейлер онлайн

"Перегони"

Події фільму розгортаються навколо змагань за титул чемпіона світу Формули-1. Джеймс Хант – харизматичний і безтурботний британський гонщик, який славиться своїм ризикованим стилем водіння і активним особистим життям. Його суперник, Нікі Лауда, навпаки, відомий своєю стриманістю, аналітичним підходом та майстерністю. У 1976 їхня конкуренція сягає апогею.

"Перегони": дивіться трейлер онлайн

"Погані часи в "Ель Роялі"

Події фільму розгортаються у 1969 році. Семеро незнайомців прибувають у колись чудовий готель "Ель Рояль". Злочинна роль Кріса Гемсворта найяскравіше проявляється у фіналі стрічки. Актор зумів продемонструвати свій талант в образі лиходія.

"Погані часи в "Ель Роялі": дивіться трейлер онлайн