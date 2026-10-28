Розбив вікна кулаками та стікав кров'ю: зірка "Назад у майбутнє" пригадав найстрашнішу ніч

Для мільйонів глядачів Крістофер Ллойд назавжди залишиться трохи божевільним, але добродушним Доком Брауном із "Назад у майбутнє". Однак за кадром життя актора було далеко не таким веселим, як його пригоди з Марті Макфлаєм. Виявляється, поки герой Ллойда подорожував у часі, сам актор роками намагався вирватися із залежності, яка одного разу ледь не коштувала йому життя.

Як повідомляє Page Six 88-річний американський актор Крістофер Ллойд уперше настільки відверто розповів про багаторічну боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю. Шокувальними подробицями знаменитість поділився у своїх мемуарах In My Own Time, які вийшли 27 жовтня.

Як Крістофер Ллойд ледь не загинув через залежність

За словами актора, вперше він спробував кокаїн ще у 1970-х роках після відвідування комедійного клубу в Лос-Анджелесі. І цього виявилося достатньо, щоб розпочалася багаторічна залежність.

Згодом до наркотиків додалися алкоголь і марихуана. Водночас Ллойд запевняє, що ніколи не виходив на сцену чи перед камерами у стані сп'яніння.

Однак у 1983 році, після закриття серіалу "Таксі", у якому він знімався, ситуація вийшла з-під контролю. Під час сварки з тодішньою коханою актор перебував під впливом алкоголю та наркотиків. Після конфлікту жінка замкнула двері будинку, а розлючений Ллойд почав бити кулаками у вікна.

Наступне, що я пам'ятаю, – лежу на підлозі кухні, стікаю кров'ю, а медики надають мені допомогу, – пригадав знаменитість.

Актор втратив стільки крові, що йому знадобилося переливання плазми. Згодом він переніс операцію на руці та тривалу реабілітацію.

Як актору вдалося подолати залежність

Лише у 1993 році Ллойд серйозно взявся за лікування. Після роботи з психологом він усвідомив, наскільки сильно наркотики й алкоголь руйнували його життя.

Актор провів п'ять тижнів у реабілітаційному центрі, однак навіть після цього кілька разів повертався до вживання. Зрештою йому вдалося остаточно відмовитися від алкоголю та наркотиків. За словами Ллойда, це сталося 1 квітня, хоча точного року він не назвав.

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