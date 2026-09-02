Ксенія Мішина відверто зізналася, чому раптово зникла з екранів і відмовляється від зйомок

Українська акторка Ксенія Мішина пояснила, чому останнім часом рідко з'являється на екранах та неохоче погоджується на нові ролі. За словами зірки, чутки про її відмови через слабкі сценарії чи невдалих партнерів по майданчику дійсно мають під собою підґрунтя.

Однак головна причина ховається у зміні її особистих і професійних пріоритетів. Про це зірка розповіла в інтерв'ю проєкту "ТСН Гламур".

Ксенія Мішина зізналася, чому не знімається у кіно

З'явилася якась внутрішня селекція, і я хочу її підтримувати, притримуватись її. Мені дуже важливо і хочеться, щоб це були виключно дуже якісні картини, де режисер міг би мене розкрити з іншої сторони. Щоб я могла розкритися і показатися трошечки по-іншому, а не так, як вже всі звикли до мене,

– зізналася Мішина.

Акторка не приховує, що в її минулому досвіді траплялися проєкти, які не відповідали таким вимогам, однак повертатися до подібного формату роботи вона більше не планує.

Окрім творчих критеріїв, пауза пов'язана і з переосмисленням стилю життя. Ксенія зазначила, що почала набагато більше цінувати свій особистий час та перебування наодинці з собою. Попри те, що вона дещо дистанціювалася від акторського середовища, теплі стосунки з колегами та агентами артистка зберегла.

Мішина також поміркувала про власний життєвий досвід крізь призму кінематографа. Вона припустила, що її минулі драматичні стосунки чи непростий період вагітності цілком могли б стати основою для окремої стрічки, хоча поки що вона жартує над цим форматом.

У кожному фільмі повинен бути гепіенд. Хоча в мене, напевно, що особистий гепіенд. Можливо, це була б цікава історія для того, щоб це екранізувати колись,

– додала Ксенія.

Ксенія Мішина про те, чому не знімається в кіно: дивіться відео онлайн

Нещодавно Мішина розповіла детальніше про психологічне та фінансове насильство, якого зазнала від батька свого сина Платона під час вагітності.