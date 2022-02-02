Ксенія Мішина у трейлері нової комедії "Сусідка": про що стрічка та до чого тут Гордон

Зовсім скоро на на широких екранах вийде нова українська комедія "Сусідка", яку створили за сценарієм Ірени Карпи. Головну роль виконає "екс-Холостячка" Ксенія Мішина. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 березня 2022 року.

Трейлер "Сусідки" з'явився на ютуб-каналі дистриб'ютора стрічки компанії B&H Film Distribution Company за місяць до прем'єри, повідомляє 24 канал.

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Чим цікавий сюжет фільму з Ксенією Мішиною

Історія розповідає нам про затятого "класичного" холостяка Петра, роль якого виконав Артемій Єгоров. Отже, він укладає парі зі своїм одруженим другом, що зможе просто прожити один місяць у своїй квартирі з незнайомою жінкою. Тож невдовзі на порозі його дому з'являється скромна вчителька музики на ім'я Вероніка (Ксенія Мішина). Вона щойно розірвала жахливий шлюб із чоловіком-тираном і шукає тимчасового притулку. Гаряче у сюжеті стрічки стає тоді, коли підвищуються ставки і у домі Петра з'являються діти Вероніки.

Неочікувано у трейлері з'являється й одіозний журналіст Дмитро Гордон, який відомий своєю неоднозначною репутацією. Яку роль доведеться виконати Дмитру, але у короткому відео він з'являється у чорній футболці з портретом Президента США – Барака Обами поруч з власним портретом і говорить фразу: "Не знав, що ти одружився?".

"Сусідка" 2022: дивіться трейлер фільму

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Нещодавні кінопроєкти Ксенії Мішиної

Важливо, гостросюжетну детективну драму "Зломовчання" з Ксенією Мішиною у головній ролі вперше представлять на міжнародному кінофестивалі Берлінале. Прем'єра серіалу, який порушує проблему сексуального рабства, відбулася 10 грудня 2021 року на українському стрімінгу OLL.TV.

Ті, хто вже встиг переглянути хоч одну серію проєкту, наголошують, що стали справжніми фанатами. Дехто з глядачів настільки захопився стрічкою, що подивився всі серії ледь не за одну ніч.