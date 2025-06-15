Ніколи не говорить багато, – Ксенія Вертинська розповіла про свого тата, який є відомим актором

15 червня 2025 року – День батька в Україні. Відомо, що це свято покликане зміцнювати інститут сім’ї та наголошувати на значущості батьків у вихованні дітей.

Ксенія Вертинська розповіла про свого батька. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, які теплі спогади завжди зігрівають душу акторці.

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Ксенія Вертинська розповіла про свого батька

Зіркова донька Олексія Вертинського – Ксенія – розповідає, що між нею та батьком існує надзвичайно тісний зв'язок. Вони схожі не лише зовні, а й характерами, а їхнє порозуміння базується не на словах, а на вчинках.

Ксенія зізнається, що тато для неї – друг, підтримка та затишне місце, де вона досі почувається його маленькою дівчинкою.

Він ніколи не говорить багато про почуття. Наприклад, що любить або скучив… З дитинства вчив мене дивитися на вчинки й не довіряти словам. Тому завжди огортає мене коханням і турботою,

– каже Вертинська.



Ксенія Вертинська та Олексій Вертинський / Фото Пресслужба

За її словами, батько рідко говорить про почуття й не звик відкрито зізнаватися в любові чи сумі. Ще з дитинства він навчав її звертати увагу на дії, а не на слова. Саме тому, додає вона, завжди відчуває його любов і турботу. Ксенія підкреслює, що дуже любить і щиро пишається своїм батьком.

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