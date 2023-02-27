Українці – борці за свободу, – у Києві відбудеться кінофестиваль "Тиждень австрійського кіно"

До Києва після річної перерви повертається фестиваль актуальних стрічок з Австрії. 11-й Тиждень австрійського кіно розпочнеться 30 березня в київському кінотеатрі "Жовтень".

Це повернення символізує підтримку українського народу та висловлює повагу до його незламності. Про це 24 каналу повідомила компанія "Артхаус Трафік".

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У Києві відбудеться кінофестиваль "Тиждень австрійського кіно"

Минулого року кіноогляд не відбувся через повномасштабне вторгнення росіян, проте цьогоріч організатори прийняли рішення відновити фестиваль. Подія традиційно охоплюватиме найбільш яскраві та резонансні австрійські стрічки останніх років.

Українці – це борці за свободу, які вражають весь світ сміливістю та працьовитістю. Республіка Австрія та її народ підтримують прагнення України захищати європейські цінності у цій несправедливій війні, яку розв’язала Росія. Ми солідарні з Україною та рішуче стоїмо пліч-о-пліч з нею,

— доктор Арад Бенкьо, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні.

"Так само австрійська культура має підтримати волю українців до нормального життя попри ці складні часи. Ми сподіваємося, що відновлення Тижня австрійського кіно в Києві стане гідним символом підтримки української незламності", – доповнив він.

Фестивальний постер натхненний фільмом "Ріміні", який увійде в програму кіноогляду. Це нова стрічка австрійця Ульріха Зайдля — одного з найбільш авторитетних режисерів європейського авторського кіно, автора фільмів "Імпорт-Експорт", "Сафарі", а також трилогії "Рай". Картина отримала свою назву від курортного містечка Ріміні, де мешкає головний герой — колись відомий співак, який тепер підробляє в готелі, розважаючи туристів та нечисленних фанаток. Раптом його сірі будні перериваються появою дорослої доньки, яку він колись покинув. Світова прем’єра картини відбулася на торішньому Берлінале, а на фестивалі Diagonale "Ріміні" відзначили Призами за Найкращі ігровий фільм та костюми.

Решта програми буде оприлюднена згодом. У добірку ввійдуть найбільш знакові австрійські прем’єри останніх років.