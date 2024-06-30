Куди пропав і чи знімається досі в російських проєктах відомий український актор Віталій Салій

Український актор Віталій Салій здобув популярність завдяки своїм ролям у численних російських проєктах. Зокрема, він зіграв роль офіцера військово-морського флоту Росії у серіалі "Бухта Глибока" у 2020 році.

Це викликало обурення серед українських прихильників. Проте після початку великої війни актор припинив участь у російських проєктах.

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Де зараз Віталій Салій

Віталій Салій припинив зніматися у російських проєктах у 2022 році, після початку великої війни.

У соцмережах актор публікує пости про українські проєкти та відкрито називає Росію агресором. Він також активно займається збором коштів на підтримку української армії та гуманітарні потреби. Соцмережі Віталій тепер веде виключно українською мовою.

Окрім цього, актор їздить на гастролі з виставами, підтримуючи культурний фронт і піднімаючи бойовий дух українців.

Особисте життя Віталія Салія

Відомий український актор Віталій Салій вже понад 10 років перебуває у стосунках з Анною Ареф’євою. Їхні відносини розпочалися ще на початку його акторської кар’єри, і з того часу вони підтримують одне одного в особистому та професійному житті.

У 2017 році у Віталія Салія та Анни Ареф’євої народився первісток, якого назвали Данилом. З появою сина актор відчув значні зміни у своєму житті. За його словами, батьківство допомогло йому позбутися внутрішнього відчуття "дорослої цинічної людини", адже маленький Данило приносить у їхнє життя багато радості та любові.