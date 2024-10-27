Виїхала за кордон чи залишилась в Україні: де зараз зірка серіалу "Коли ми вдома" Ірина Андрєєва

Ірина Андрєєва – відома українська акторка театру та кіно. За її спиною – близько 20 ролей у фільмах та серіалах. Крім того, з 21 року Ірина Андрєєва почала грати у театрі та долучилась до об'єднання "Чорний квадрат".

Ірину Андрєєву надихнула стати акторкою Мерилін Монро – батьки тоді підтримали її рішення. Вона отримала першу роль у мюзиклі "Сорочинський ярмарок", а згодом стала зіркою серіалів "Віталька", "Коли ми вдома", "Марк+Наталка". У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про те, де акторка зараз та чому її не видно на телеекранах.

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Де зараз Ірина Андрєєва

Судячи з дописів Ірини у соціальних мережах та спілкувань з фанами, після початку повномасштабного вторгнення Ірина Андрєєва разом із сином виїхала з України до Франції. Ймовірно, там вона і залишається.



Ірина Андрєєва живе у Франції / Скриншот з інстаграму Ірини Андрєєвої

У 2022 році глядачі могли побачити Ірину Андрєєву в ролі Оксани Місюри в серіалі "Коли ми вдома. Разом до перемоги". У стрічці показали, як повномасштабна війна змінила її героїню та з якими труднощами довелось боротися Оксані.



Ірина Андрєєва в ролі Оксани / Кадр з серіалу

Останній допис Ірини Андрєєвої в інстаграмі датується жовтнем 2023 року, коли акторка вітала сина з днем народження. Наразі вона не веде соцмережі та не з'являється на телеекранах.

Особисте життя Ірини Андрєєвої

Цікаво, що героїня Ірини Андрєєвої у четвертому сезоні серіалу "Коли ми вдома" була вагітною. Під час зйомок акторка спершу ходила з накладним животом, а потім зі своїм справжнім. Вона не розповідала про поповнення в сім'ї, поки синові не виповнилось 8 місяців.

Так збіглося, що я завагітніла під час вагітності своєї Оксани. Перший час довелося зніматися з накладним животом, потім я "наздогнала" героїню, і досить було свого. А коли прийшов час, пішла в декрет і тихенько народила,

– розповідала Андрєєва.

Так 16 жовтня 2017 року Ірина Андрєєва таємно стала мамою. А згодом знову повернулась до знімань. Зараз її синові вже 7 років.