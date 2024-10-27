Ирину Андрееву вдохновила стать актрисой Мэрилин Монро – родители тогда поддержали ее решение. Она получила первую роль в мюзикле "Сорочинская ярмарка", а впоследствии стала звездой сериалов "Виталька", "Когда мы дома", "Марк+Наталка". В материале Кино 24 узнавайте о том, где актриса сейчас и почему ее не видно на телеэкранах.

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Где сейчас Ирина Андреева

Судя по сообщениям Ирины в социальных сетях и общениям с фанами, после начала полномасштабного вторжения Ирина Андреева вместе с сыном выехала из Украины во Францию. Вероятно, там она и остается.



Ирина Андреева живет во Франции / Скриншот из инстаграма Ирины Андреевой

В 2022 году зрители могли увидеть Ирину Андрееву в роли Оксаны Мисюры в сериале "Когда мы дома. Вместе к победе". В ленте показали, как полномасштабная война изменила ее героиню и с какими трудностями пришлось бороться Оксане.



Ирина Андреева в роли Оксаны / Кадр из сериала

Последнее сообщение Ирины Андреевой в инстаграме датируется октябрем 2023 года, когда актриса поздравляла сына с днем рождения. Сейчас она не ведет соцсети и не появляется на телеэкранах.

Личная жизнь Ирины Андреевой

Интересно, что героиня Ирины Андреевой в четвертом сезоне сериала "Когда мы дома" была беременной. Во время съемок актриса сначала ходила с накладным животом, а потом со своим настоящим. Она не рассказывала о пополнении в семье, пока сыну не исполнилось 8 месяцев.

Так совпало, что я забеременела во время беременности своей Оксаны. Первое время пришлось сниматься с накладным животом, потом я "догнала" героиню, и достаточно было своего. А когда пришло время, ушла в декрет и тихонько родила,

– рассказывала Андреева.

Так 16 октября 2017 года Ирина Андреева тайно стала мамой. А потом снова вернулась к съемкам. Сейчас ее сыну уже 7 лет.