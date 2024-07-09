Вони увійшли в історію кіно: 4 культових фільми з Томом Генксом

Актор та кінопродюсер Том Генкс 9 липня святкує день народження – йому виповнилося 68 років. Він починав як актор комедій для сімейного перегляду, але зараз є шанованим оскароносним актором драми.

З нагоди важливої дати Кіно 24 зібрало одні з найкращих фільмів за участі живої легенди Тома Генкса. Практично кожна з цих стрічок перетворилась у класичну.

До слова Возз'єднання давніх друзів: Бен Аффлек та Метт Деймон зіграють у новому фільмі Netflix

"Філадельфія"

Молодий адвокат Ендрю Бекет подав у суд на своє колишнє місце праці через те, що його звільнили несправедливо. Йому закидують некомпетентність, хоч справжньою причиною стало те, що хтось дізнався, що він хворий на СНІД. Це одна з перших стрічок, яка заторкнула тему гомофобії та СНІДу.

"Філадельфія": дивіться трейлер онлайн

"Форрест Гамп"

Стрічка описує роки життя Форреста Гампа, доброго юнака з особливостями розвитку зі штату Алабама. Він стає учасником важливих подій в американській історії та проходить крізь долі багатьох інших людей.

"Форрест Гамп": дивіться трейлер онлайн

"Врятувати рядового Раяна"

Цей епічний військовий фільм розповідає про групу американських солдатів, які під час Другої світової війни отримують завдання знайти та повернути додому рядового Джеймса Раяна. Керуючи пошуковою операцією, капітан Джон Міллер та його команда стикаються з небезпеками і жахами війни, переосмислюючи свою власну відвагу та людяність.

"Врятувати рядового Раяна": дивіться трейлер онлайн

"Зелена миля"

Фільм заснований на романі Стівена Кінга і розповідає історію Пола, наглядача в'язниці, який відповідає за засуджених до страти. Коли до в'язниці прибуває новий ув'язнений, Джон Коффі, обвинувачений у жорстокому вбивстві двох дівчаток, Пол починає помічати, що Джон має дивовижні надприродні здібності. Це змушує Пола переглянути свої погляди на справедливість і людську природу.

"Зелена миля": дивіться трейлер онлайн