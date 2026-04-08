Вони стали культовими: 3 серіали, які треба подивитися хоча б раз у житті
Деякі серіали завоювали увагу та любов глядачів у всьому світі. Вони стали настільки популярними, що люди можуть переглядати ці проєкти по декілька разів.
24 Канал розповість про 3 культові серіали, які треба побачити хоча б раз у житті. Вони вже увійшли в історію світового кінематографа, тому точно заслуговують на увагу.
Які серіали треба подивитися хоча б раз у житті?
"Друзі"
- Кількість сезонів: 10
- Кількість серій: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Культовий американський ситком, який розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Рейчел Грін, Моніка Геллер, Чендлер Бінг, Джої Тріббіані, Рос Геллер і Фібі Буффе щодня потрапляють у різні ситуації. Вони сваряться, миряться, закохуються і люблять проводити час у кав'ярні Central Perk.
"Пуститися берега"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 62
- Рейтинг IMDb: 9.5/10
Події серіалу розгортаються у місті Альбукерке. Волтер Вайт – вчитель хімії, в якого виявляють невиліковний рак легенів.
Чоловік хоче фінансово забезпечити свою сім'ю, тому починає виробляти метамфетамін. Його продає колишній учень Волтера – Джессі Пінкман.
"Гра престолів"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 73
- Рейтинг IMDb: 9.2/10
Легендарний фентезійний серіал, знятий за мотивами романів Джорджа Р. Р. Мартіна. Це історія про дві могутні сім'ї, які ведуть смертельну боротьбу за контроль над Сімома королівствами Вестеросу і за Залізний трон.
