Вони стали культовими: 3 серіали, які треба подивитися хоча б раз у житті

Деякі серіали завоювали увагу та любов глядачів у всьому світі. Вони стали настільки популярними, що люди можуть переглядати ці проєкти по декілька разів.

24 Канал розповість про 3 культові серіали, які треба побачити хоча б раз у житті. Вони вже увійшли в історію світового кінематографа, тому точно заслуговують на увагу.

Які серіали треба подивитися хоча б раз у житті?

"Друзі"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Культовий американський ситком, який розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Рейчел Грін, Моніка Геллер, Чендлер Бінг, Джої Тріббіані, Рос Геллер і Фібі Буффе щодня потрапляють у різні ситуації. Вони сваряться, миряться, закохуються і люблять проводити час у кав'ярні Central Perk.

"Пуститися берега"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 62

: 62 Рейтинг IMDb: 9.5/10

Події серіалу розгортаються у місті Альбукерке. Волтер Вайт – вчитель хімії, в якого виявляють невиліковний рак легенів.

Чоловік хоче фінансово забезпечити свою сім'ю, тому починає виробляти метамфетамін. Його продає колишній учень Волтера – Джессі Пінкман.

"Гра престолів"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій : 73

: 73 Рейтинг IMDb: 9.2/10

Легендарний фентезійний серіал, знятий за мотивами романів Джорджа Р. Р. Мартіна. Це історія про дві могутні сім'ї, які ведуть смертельну боротьбу за контроль над Сімома королівствами Вестеросу і за Залізний трон.

