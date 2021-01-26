Фокуси чи керування літаком: які курси проходили голлівудські актори для зйомок

Акторська майстерність – це далеко не все, чого режисери можуть вимагати від своїх акторів. Тому не рідко навіть топові кінозірки Голлівуду проходять спеціальні курси до зйомок.

Вивчення нової мови, плавання чи бойових мистецтв – тут у кожного актора є своя історія, яка зможе вразити. Журналісти 24 каналу підібрали найцікавіші з них.

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Тімоті Шаламе

У 25 років Тімоті Шаламе вже встиг знятись у популярних проєктах, які й зробили його відомим на весь світ. Та не всі знають, що до зйомок кожної стрічки талановитий актор готується дуже ретельно.

Коли Тімоті Шаламе мав постати у фільмі "Назви мене своїм іменем", хлопець виїхав до Італії за 1,5 місяця до старту роботи. А все тому, що актор хотів вивчити на базовому рівні італійську мову, щоб в кадрі виглядати переконливо, наче і справді відвідує цю країну досить часто. Окрім цього, Тімоті Шаламе навчився за місяць грати на гітарі.



Тімоті Шаламе у фільмі "Назви мене своїм іменем" / Фото USA Today

Том Круз

А от для Тома Круза навчання на спеціальних курсах, здається, вже стало нормою. Так, для зйомок франшизи "Місія нездійсненної" топовий актор Голлівуду отримав не один сертифікат. Зокрема, Том Круз вміє кермувати літаком чи гвинтокрилом, а також затримувати дихання на понад 6 хвилин.

Невдовзі актору доведеться пройти ще одне навчання. Як відомо, Том Круз буде першим, хто зніматиме художній фільм у космосі, а тому він пройде курси, аби втілити у життя свій екстремальний задум.



Том Круз навчився літати на літаку / Фото USA Today

Кейт Вінслет

Перевершити рекорд Тома Круза по пірнанню вдалось Кейт Вінслет. Актриса спеціально до зйомок "Аватара 2" пройшла 3-тижневі курси з професійними дайверами. Саме вони і навчили Кейт Вінслет затримувати дихання на більше, ніж 7 хвилин.

Я йшла по дну басейну. Ми знімали масштабну сцену з цими величезними, важкими крилами. Було досить страшно… Але це було просто неймовірно! Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевілля,

– розповіла Кейт Вінслет The Holliwood Reporter.



Кейт Вінслет побила рекорд Тома Круза / Фото Instagram / @avatar

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Ума Турман

Для зйомок "Убити Білла" Ума Турман змушена була пройти не одні курси. За 3 виснажливі тижні актриса вивчила кунг-фу, кілька стилів бою на мечах, метання ножами, рукопашний бій та японську мову. Підготовку до зйомок знаменита білявка називала абсурдною, адже Квентін Тарантіно самотужки перевіряв, наскільки Ума Турман готова постати у кадрі.



Ума Турман на зйомках "Вбити Білла" / Фото IndieWire

Наталі Портман

Не солодко прийшлось і Наталі Портман. Для зйомок трилеру "Чорний лебідь" актриса змушена була годинами проводити у спортивному залі. Та не тільки струнка фігура балерини потрібна була авторам проєкту. Наталі Портман вивчила базові рухи балету та неперевершено зіграла свою героїню.



Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" / Фото IMDb

Дженніфер Лопес

Годинами тренувалась у залі і Дженніфер Лопес, яка зіграла головну роль у фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт". Окрім цього, актриса брала курси стриптизу, щоб бездоганно станцювати свій ефектний танець.



Дженніфер Лопес у фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт" / Фото Page Six

Марго Роббі

Кілька тижнів на навчання отримала і Марго Роббі. Актриса перевтілилась в олімпійську чемпіонку з фігурного катання Тоню Гардінг. До зйомок Марго Роббі не могла похизуватись майстерністю на льоду, а тому тільки завдяки тренерам зіграла у багатьох сценах стрічки. Частину ж дублів створили завдяки каскадерам, чого не приховувала Марго Роббі.



Марго Роббі у фільмі "Я, Тоня" / Фото IMDb

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Джессі Айзенберг

А от Джессі Айзенбергу сподобались його курси перед зйомками "Ілюзії обману", Щоб відзняти кадри зблизька, він брав уроки у фокусників та ілюзіоністів. Тепер Джессі Айзенберг переконаний: маючи базові знання, кожен може зробити ці трюки.



Джессі Айзенберг у фільмі "Ілюзія обману" / Фото Pinterest