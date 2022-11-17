Тарантіно назвав найгірший фільм в історії й порівняв його з "птахом, який гадить вам на голову"

Американський режисер та сценарист Квентін Тарантіно назвав найгірший фільм, який йому довелося бачити за життя. Ба більше, він назвав його "кінематографічним еквівалентом птаха, який гадить вам на голову".

Про це Тарантіно написав у своїй новій книзі "Кінематографічні спекуляції", дебютній документальній роботі режисера та автора, яка включає збірку есе, організованих навколо "ключових американських фільмів 1970-х років", які надихали його в юності.

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Який фільм Квентін Тарантіно називає найгіршим в історії

Один з найвідвертіших уривків у книзі пов'язаний з описом Тарантіно двох фільмів відомого американського режисера Роберта Альтмана, який зняв такі класичні фільми, як "Маккейб і місіс Міллер" (1971 рік), "Нешвілл" (1975 рік) і "Довге прощання" (1973 рік).

"Брюстер МакКлауд" – один з найгірших фільмів, що коли-небудь носили логотип студії, і це повне визнання того, що Альтман також зробив "Квінтет" для студії. "Квінтет" просто жахливий, нудний і безглуздий. Але "Брюстер МакКлауд" — це кінематографічний еквівалент птаха, який гадить вам на голову,

– написав Тарантіно.

Фільм Роберта Альтмана "Брюстер МакКлауд" потрапив до кінотеатрів у 1970 році і є експериментальною сатиричною чорною комедією в жанрі фентезі про одинаку-інтроверта, якого грає Бад Корт. Саллі Келлерман з'являється як його таємничий ангел-охоронець.

"Квінтет" Альтмана вийшов через дев'ять років по тому, і в ньому Пол Ньюман грає мисливця на тюленів, який живе в майбутньому льодовиковому періоді. За словами Тарантіно, це була фінансова катастрофа, і вона отримала переважно негативні відгуки критиків.

Кадр з фільму "Брюстер Макклауд" / Фото Alamy

Нагадаємо, нещодавно Тарантіно з'явився на шоу Jimmy Kimmel Live! для популяризації Cinema Speculation та перерахував сім фільмів, які він вважає "ідеальними". Серед них:

жахи "Техаська різанина бензопилою" (1974 рік);

трилер "Щелепи" Стівена Спілберга (1975 рік);

жахи "Екзорцист" (1973 рік);

комедія "Енні Голл" Вуді Аллена (1977 рік);

жахи й комедія "Молодий Франкенштейн" (1974 рік);

фантастичний блокбастер "Назад у майбутнє" (1985 рік);

вестерн "Дика банда" (1969 рік).

Тарантіно на шоу Jimmy Kimmel Live!: дивіться відео