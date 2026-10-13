Після семирічної паузи: Тарантіно повертається з новим проєктом, який вже здивував фанатів

Квентін Тарантіно вперше в кар'єрі поставить театральну п'єсу, а головну роль у ній зіграє Саша Барон Коен. Захоплива пригодницька комедія під назвою The Popinjay Cavalier стартує в лондонському Phoenix Theatre вже в березні 2027 року.

Як повідомляє видання Variety, культовий режисер особисто написав і поставить масштабну комедію The Popinjay Cavalier для лондонського театру. Попередній показ розпочнеться 23 лютого, а офіційна грандіозна прем'єра відбудеться 18 березня.

Глядачі матимуть змогу завітати на виставу протягом трьох місяців. Водночас відомо, що покази завершаться 13 червня.

Квентін Тарантіно дебютує в ролі театрального режисера

Події п'єси The Popinjay Cavalier розгортаються в Європі 1830-х років. Сюжет обіцяє буйну комедію обману та перевдягань, натхненну пригодницькими епопеями старого Голлівуду та фірмовим гострим гумором Тарантіно.

Я згораю від передчуття подарувати Вест-Енду чудовий вечір,

– зізнався Квентін Тарантіно.

Головну роль у цій яскравій історії виконує Саша Барон Коен. Британський актор з притаманним йому гумором зізнався, що погодився на роль миттєво.

Квентін зателефонував, і я сказав "так" ще до того, як він встиг вимовити своє перше фірмове слівце. Коли кличе найкращий режисер світу, запитань не ставлять,

– поділився актор.

Виробництвом театрального шоу опікуються очільник Sony Pictures Entertainment Том Ротман та продюсерка Соня Фрідман.

До речі, у вересні режисер пережив незвичний інцидент. У будинок Тарантіно намагалися залізти через вікно.