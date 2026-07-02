Кіно Кіноновини Це не акторство: Ларина Руснак шокувала професією, яку думала опанувати на початку великої війни
2 липня, 10:11
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Це не акторство: Ларина Руснак шокувала професією, яку думала опанувати на початку великої війни

Ольга Паньків

Після початку повномасштабної війни багато українських акторів замислилися над тим, що їхня професія може виявитися непотрібною. Тож чимало з них були готові за потреби опановувати нові спеціальності.

Зокрема, Народна артистка України Лариса Руснак зізналася, що також розглядала для себе іншу професію. Про це вона розповіла в інтерв'ю для OBOZ.UA.

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Яку професію думала опанувати Лариса Руснак?

Лариса Руснак добре відома українським глядачам за роллю в серіалі "Тиха Нава", численними виставами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а також багаторічною роботою ведучою "Лото забави". Крім того, вона знялася в багатьох популярних українських серіалах. 

Та повномасштабне вторгнення змусило акторку замислитися над кардинальною зміною професії. Вона зізналася, що серйозно розглядала можливість працювати таксисткою. У перші місяці війни їй здавалося, що театр втратив своє значення, а професія актора більше нікому не потрібна. Саме тому вона мала запасний план – сісти за кермо й заробляти на життя перевезеннями. 

Думала, що наша професія більше нікому не потрібна. Здавалося, що в такий час театр просто втрачає сенс. І вирішила, що можу бути таксисткою,
– поділилась акторка.

Однак згодом стало зрозуміло, що саме мистецтво стало для багатьох українців джерелом підтримки та надії у найважчі часи. Театральні зали знову почали наповнюватися глядачами, а український кінематограф отримав потужний поштовх до розвитку. Сьогодні професія актора залишається затребуваною й відіграє важливу роль у культурному житті країни.

Які ще українські актори думали над зміною професії?

Лариса Руснак – не єдина українська акторка, яка на початку повномасштабної війни замислювалася над зміною професії. Так, Наталія Васько розповідала, що була готова піти працювати до ресторану й готувати борщі та вареники. 

Юлія Буйновська зізнавалася, що справді влаштувалася до кав'ярні, адже потрібно було заробляти на життя. А Роман Ясіновський і сьогодні працює таксистом, поєднуючи цю роботу зі зйомками в українських фільмах і серіалах та грою на театральній сцені.

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