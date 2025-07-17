На 25 років молодший: зірка "Тіні забутих предків" вперше розкрила подробиці особистого життя

Відома українська акторка, зірка легендарного фільму "Тіні забутих предків" Лариса Кадочникова вперше розповіла про свого нового коханого. Виявляється, 87-річна акторка сьогодні у стосунках із молодшим за неї чоловіком.

Коханий артистки молодших від неї на 25 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Лариса Кадочникова вперше розповіла про нового коханого: що сказала акторка?

Відомо, що Лариса Кадочникова тричі була у шлюбі. Вперше вона була заміжня за українським режисером Юрієм Іллєнком, а вдруге за директором столичного театру Лесі Українки Михайлом Саранчуком. Сьогодні ж вона будує стосунки із 62-річним успішним адвокатом, однак ретельно приховує своє особисте життя від публічності. Однак зізнається, що цей союз став для неї справжнім відкриттям.

Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися,

– розповідає Лариса про коханого.



Лариса Кадочникова / Фото з фейсбуку Сергія Удовика

Вона не ділиться подробицями, однак зізнається: він – людина непроста, тож вона намагається поважати його кордони. Відомо, що чоловіка звати Андрій, і вони у стосунках уже шість років. Лариса зізнається, що цей шлюб є неофіційним, однак за всі роки свого життя вона усвідомила: штамп у паспорті – далеко не головне. Куди важливіше те, що відбувається між двома людьми.

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