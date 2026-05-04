Не "Підміною" однією: фільми та серіали з неперевершеною Ларисою Руснак

Лариса Руснак – українська акторка, яка також була ведучою популярної програми "Лото Забава". Вона знялась у нових серіалах "Підміна" і "Тиха Нава", які стали популярними серед глядачів.

24 Канал склав список фільмів та серіалів з Ларисою Руснак. Дивіться трейлери й обирайте, що вам до вподоби.

Теж цікаво Українські серіали, які можна дивитись всією сім'єю

В яких фільмах та серіалах знялась Лариса Руснак?

"Підміна"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Сюжет розгортається навколо успішної архітекторки Катерини, чиє життя змінюється після несподіваного дзвінка сестри-близнючки Ірини, з якою вона не спілкувалася тривалий час.

Катерина терміново відправляється у Болгарію, де живе сестра, адже та просить про допомогу. Проте виявилося, що Ірина обманула жінку, тож вона опиняється в чужій країні без документів й можливості швидко повернутися додому.

Тим часом Ірина приїжджає до Києва й руйнує кар'єру і сім'ю сестри, які та будувала роками. Сама Катерина переживає у Болгарії чимало випробувань та зустрічає кохання.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу

"Мирний-21"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Українська воєнна драма від режисера Ахтема Сеітаблаєва, знята на основі реальних подій 2014 року.

Це історія про відвагу луганських прикордонників, які дали відсіч ворогам, коли ті намагалася захопити пункт пропуску "Мирний-21". Хоч у росіян була перевага в техніці та силі, українські захисники тримали оборону.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тиха Нава"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна відпочивали у містечку Тиха Нава. Після сварки хлопець утікає, а дівчина вирушає на його пошуки та стає жертвою зґвалтування. Поліція не береться за розслідування злочину, Інна починає підозрювати самого Адама, зрештою вони розходяться.

Хлопець хоче добитися справедливості та знайти кривдника, тому знову приїжджає до Тихої Нави. Він опиняється у центрі нових жахливих злочинів. Місцева поліція та влада намагаються зам'яти ці справи, тому Адам вступає у боротьбу з системою, щоб знайти й покарати винних.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шлях поколінь"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Події відбуваються у 2014 році. Молодий програміст Назар не хоче йти на війну. Разом зі своєю дівчиною він подорожує країною, а одного разу зупиняється в лісі, щоб відпочити.

До Назара уві сні приходить український військовий. Між чоловіками відбувається непроста розмова, яка зрештою змінює майбутнє програміста. Тепер він повинен вибрати між вагітною дружиною та країною.

"Шлях поколінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про Ларису Руснак?

Лариса Руснак народилася у місті Подільськ, що на Одещині. Вона є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

З 1983 року працює в Київському академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Грає у виставах "Марія Стюарт", "Наталка Полтавка", "Три товариші" та інших.

У 2015 році Руснак отримала звання народної артистки України. У 2020 році Володимир Зеленський нагородив акторку орденом княгині Ольги III ступеня.