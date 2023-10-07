У Латвії показали виставу "Перемир'я" з кремлівськими наративами: як відреагувала Україна

У Латвії провели виставу "Перемир'я", сповнену наративами російської пропаганди. У МЗС України вже відреагували на постановку.

Театр міста Даугавпілс 6 жовтня представив глядачам виставу під назвою "Перемир'я". У ній закладені наративи, що підіграють російській пропаганді.

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В описі до вистави мовиться про те, що п'єса розповідає про події на Донбасі 2014 року, де "непримиренні вороги" зустрічаються на нейтральній території. Режисером цієї постановки є Олексій Куралеха з Донецька, який називає себе громадянином псевдореспубліки "ДНР". З відкритих джерел відомо, що його вистави також проводять на Росії.

Реакція Посольства України в Латвії

У МЗС України засудили проведення пропагандистської вистави. Посольство зазначає, що воно повністю побудоване на елементах російської пропаганди, що поширює країна-терорист.

У виставі "Перемир'я" закладені кремлівські наративи, зокрема війну на Донбасі, яку розв'язала Росія та окупацію нею українських територій у 2014 році, автор цієї п'єси називає "українським конфліктом", а також жодним чином не згадується про Росію як країну-агресора,

– вважають у Посольстві.

Там також підкреслили, що вже сама назва "Перемир'я" містить наративи кремлівської пропаганди про "братські народи" й нав'язує думку про те, наче винні обидві сторони. Тоді як російська агресія триває вже 9 років, а повномасштабна війна продовжується – жодних дружніх чи братських відносин бути не може. Чомусь у п'єсі не згадують, що українці відстоюють свою свободу та територіальну цілісність країни.

"Враховуючи те, що Росія продовжує вбивати українців, знищуючи українські міста та села, проведення вистав за мотивами таких п'єс як "Перемирие", Посольство вважає неприпустимим. На жаль, Посольство не отримало належної реакції від компетентних латвійських інституцій на офіційні запити про скасування цієї пропагандистської вистави в Латвії та вважає, що проведення таких публічних заходів суперечить рішучій політиці Латвії по боротьбі з пропагандою", – підсумували у Посольстві.



Вистава повна пропаганди / Фото з фейсбуку Посольства