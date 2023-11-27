4 володарі Оскара, які мають українське коріння

Деякі видатні таланти з України настільки успішні у своєму мистецтві, що вони стали лауреатами престижної премії Оскар. У нашій пам'яті залишаються ті, хто привніс вагомий внесок у кінематограф, серед яких актори та інноватори в галузі кінотехніки.

Серед відомих особистостей Леонардо Ді Капріо, Пол Муні, Джек Паланс, Анатолій Кокуш. Читайте, що відомо про українське походження світових знаменитостей на сайті 24 Каналу.

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Володарі Оскара з українським корінням

Леонардо Ді Капріо

У 2016 році Леонардо Ді Капріо зізнався, що його бабуся походила з Одеси, а сам він вважає себе "практично наполовину одеситом".

Повідомляється, що бабуся Леонардо Ді Капріо, Олена Смирнова, раніше проживала в Одесі й в 1917 році емігрувала до Німеччини, де вийшла заміж, узявши прізвище Інденбіркен, а її ім'я на німецькій звучало як Хелен. Протягом певного часу актор вважав, що має російське коріння, і цей факт часто використовується пропагандистами для маніпуляцій.

Пол Муні

Актор є одним із визначних героїв гангстерського кіно в США середини XX століття. Головний персонаж оригінальної версії фільму "Обличчя зі шрамом" народився у Львові, а згодом його родина емігрувала.

Пол Муні був шість разів номінованим на Оскар і, нарешті, отримав статуетку в 1937 році за свою роль у фільмі "Історія Луї Пастера".

Джек Паланс

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Під час однієї з церемоній вручення премії Оскар у 1992 році Джек Паланс шокував усіх присутніх своєю заявою. Він отримав нагороду за роль у комедії "Міські піжони" і, вийшовши на сцену, гучно проголосив, що насправді він є українцем і його ім'я – Володимир, а прізвище – Палагнюк.

Крім того, актор вирішив продемонструвати свою фізичну форму, легко виконавши кілька віджимань на одній руці, попри свої 70 років.

Нагородження Джека Паланса на премії Оскар: дивіться онлайн

Анатолій Кокуш

Колишній працівник студії імені Довженка, Анатолій Кокуш, отримав дві технічні премії Оскар за свої інженерні розробки. Його операторські крани "Каскад" і "Авторобот" активно використовувалися по всьому світу, допомагаючи знімати якісні стрічки.

Приблизно 50 культових фільмів Голлівуду були зняти за допомогою виробів Анатолія. Серед них: "Троя", "12 друзів Оушена" і "Титанік".