Легендарна Леді Гага зіграє у популярному серіалі "Венздей" від Netflix: яку роль втілить зірка

Стало відомо, що американська співачка Леді Гага зіграє у другому сезоні серіалу "Венздей". Продовження улюбленої кіноісторії вийде вже у серпні 2025 року.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Hollywood Reporter. У матеріалі ви дізнаєтеся, яку роль втілить акторка та що наразі відомо про новий сезон серіалу.

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Леді Гага підтвердила свою участь у 2 сезоні серіалу "Венздей"

Хоча роль Леді Гаги в серіалі поки що тримають у таємниці, співачка вже офіційно підтвердила свою участь у другому сезоні популярного проєкту.

Тут лежить королева монстрів.

З таким написом Леді Гага з'явилася на сцені в труні під час фан-заходу з акторським складом серіалу.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Венздей"

Відомо, що 2 сезон стрічки, як і більшість прем'єр на Netflix буде складатись із двох частин. Перша вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня.

Серед акторського складу серіалу: Дженна Ортега, Емма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджі Фармер, Віктор Доробанту, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордонес, Луянда Унаті Льюїс-Ньяво, Джеймі МакШейн та Фред Армісен. А також у 2 сезоні зіграють нові актори: Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер, Ноа Тейлор та інші.

Раніше також стало відомо, що виконавиця головної ролі Дженна Ортега стане продюсеркою нового сезону "Венздей". Акторка ділилась, що другий сезон буде сповнений ще більшої кількості неймовірних емоцій, зокрема моментів жаху.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону серіалу

Нові епізоди розповідатимуть про студентські роки Середи Адамс – період, коли вона намагатиметься опанувати свої екстрасенсорні здібності та розгадати таємницю, яка стосується її батьків.

До речі, нещодавно Netflix також оголосив дату виходу п'ятого сезону "Дивних див". Відомо, що цей сезон стане останнім. Коли саме вийде стрічка – дізнаєтесь за посиланням.