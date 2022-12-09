Під свій трек, який через 11 років знову в тренді: Леді Гага повторила вірусний танець Венздей

Американська співачка Леді Гага станцювала танець Венздей, який вже встиг підкорити серця мільйонів користувачів. Зірка виконала трендові рухи під свій трек Bloody Mary, який знову став популярним у мережі.

36-річна зірка опублікувала відео в інстаграмі. Для відповідного образу вона створила яскравий мейк та презентувала танець у чорно-білих кольорах.

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Леді Гага повторила трендовий танець Венздей Аддамс

Американська співачка Леді Гага станцювала танець Венздей під свою пісню Bloody Mary, яка, завдяки фанатам серіалу, вибилася в лідери на стрімінгових платформах 11 років після виходу.

Bloody Wednesday (Кривава Венздей, – 24 канал),

– написала співачка.

Шанувальники Гаги не очікували побачили співачку в такому амплуа, і були приємно здивовані. У коментарях вони відзначили її стиль та схожість з образом головної героїні.

До речі, дивний танець Венздей одразу захопив тікток і віддані шанувальники сімейки Аддамс почали записувати свої відео із цим драйвовим танцем, але також під швидку обробку пісні Леді Гаги.

Що відомо танець Венздей, який став трендовим за лічені дні

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем, хореографію до якого придумала сама актриса Дженна Ортега під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps. За два тижні танцювальна сцена набрала 12 мільйонів переглядів на ютубі!

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

, що танець Венздей не лише полюбили, а й розкритикували в мережі. Річ у тім, що актриса була хворою на ковід під час зйомок 4 серії шоу. Про це вона зізналася в інтерв’ю NME.

Що варто знати про серіал

Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі вийшов на Netflix 23 листопада, і за тиждень став найпопулярнішим на стрімінгу. За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

Нещодавно сценаристи натякнули на створення 2 сезону. Яким може бути сюжет і хто повернеться до своїх ролей – читайте у нас.