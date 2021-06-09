Легке божевілля та епатажний грим: які ролі Джонні Деппа найбільше запам'яталися глядачам

Джонні Депп об'єднує різноманітні та водночас чимось схожі образи. Глядачам запам'яталися його найексцентричніші ролі легким божевіллям, епатажним гримом і яскравими костюмами.

Божевільний капелюшник, дивакуватий власник шоколадної фабрики або нетиповий пірат – все це про образи актора Джонні Деппа.

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Джонні Депп у ролі Едварда

Едвард з фільму "Едвард Руки-ножиці" – не зовсім звичайна людина, його колись створив геніальний самотній вчений, але не встиг закінчити свою роботу. Багато років Едвард, у якого замість рук ножиці, прожив на самоті, але потім його прихистила добра сім'я і ​​скромний герой усіма силами намагається бути корисним суспільству.

Однак не всі в місті раді настільки дивному новачкові. Для того, щоб виконати роль Едварда, Джонні Деппу довелося схуднути на 10 кілограмів. У сцені, де Едвард біжить назад додому, в замок на горі, актор Джонні Депп втратив свідомість через перегрів, отриманий в результаті тривалого носіння шкіряного костюма.



Депп втратив свідомість на зйомках / Фото 20th Century Studios

Роль ексцентрична, але небагатослівна: найдовший монолог, який вимовив Джонні Депп в картині – це лише 16 слів. Загалом за весь фільм головний герой вимовляє лише 169 слів.

Роль кондитера Віллі Вонки

На створення образу дивного кондитера Віллі Вонки з фільму "Чарлі і шоколадна фабрика" Джонні Деппа надихнув кліп гурту The Queen, де персонаж Фредді Мерк'юрі з'являється в кадрі у об'ємній перуці.

Головний герой фільму – веселий, ексцентричний та енергійний кондитер, який здатний здійснити мрії будь-якої дитини. Його кондитерська фантазія доходить до того, аби сховати 5 золотих квитків в плитках шоколаду і згодом випробувати чесність переможців.



На створення образу Деппа надихнув кліп The Queen / Фото Warner Bros. Pictures

Депп в образі Суіні Тодда

Спроба використання колючо-ріжучих предметів в мирних цілях у фільмі "Едвард Руки-ножиці", наштовхнула майстра лялькових фільмів жахів Тіма Бертона вдихнути нове життя в бродвейську історію про цирульника-месника.

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Головна роль у фільмі "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", звичайно ж, дісталася Деппу. Тільки різати йому доводиться не крижані фігури і садові кущі, а намилені шиї відвідувачів перукарні на Фліт-стріт.

Джонні Депп в ролі Капелюшника

В екранізації "Аліса в країні чудес" за 2010 рік кількість строкато загримованих, яскравих диваків зашкалювала, але голлівудському актору дісталась, мабуть, найепатажніша роль – Капелюшника.

Сам актор додав свого таланту, щоб капелюшник вражав неординарністю. У фільмі Депп хизується в ефектному гримі і виконує унікальний танець брики-дрики.



Деппу дісталась, мабуть, найепатажніша роль – Капелюшника / Фото EPA

Епатажний образ Джека Горобця

Роль привабливого та епатажного пірата Джека Горобця у фільмі "Пірати Карибського моря" ознаменувала новий етап в кар'єрі Джонні Деппа і стала справжнім бенефісом для вже визнаного актора.

Головні складові фірмового образу, що забезпечують кожній новій частині піратської франшизи рекордні касові збори, актор запозичив з музичного світу – на знімальному майданчику він намагався наслідувати гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Так з легкої руки Джонні старомодний корсар перетворився на справжнього рокера.

Депп у ролі Сірого Вовка

Фільм "У темному-темному лісі" об'єднав в собі кілька казок в одну сюжетну лінію, де всі знайомі казки не закінчуються словами "жили всі довго і щасливо", а мають продовження та навіть пов'язані між собою.



Фільм "У темному-темному лісі" / Фото Walt Disney Pictures

Головні герої – казкові персонажі, у кожного з яких є своя мрія. Так у новелі про Червону Шапочку з кумедними гримасами, ефектними танцями і непоганими вокальними даними з'являється Джонні Депп.

Джонні Депп – один з найбільш оплачуваних акторів Голлівуду. За роль Джека Горобця в четвертій частині "Пірати Карибського моря" він отримав понад 55 мільйонів доларів – це рекордний гонорар в історії Голлівуду.

За словами самого актора, він не дивиться фільмів зі своєю участю, каже, що "краще проковтне мішок кліщів", аніж буде робити це. Також Джонні Депп підтримав Революцію в Україні у 2014 році, а у 2016 році виступив у межах акції Voice Project з вимогою звільнити українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.