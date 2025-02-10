Розслаблять і підіймуть настрій: 4 легкі фільми для гарного вечора понеділка

У кожного з нас є улюблені фільми, які ми переглядаємо після складного дня, тижня чи чергового життєвого випробування. Це стрічки, які приносять спокій та розслабляють.

24 Канал підібрав фільми, які стануть ідеальним варіантом для перегляду у понеділковий вечір. Це спокійні та безтурботні історії про добро, які розслаблять і допоможуть відпочити.

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"Пригоди Паддінгтона"

Чарівний, добрий та ввічливий ведмедик, який належить до рідкісного виду ведмедів, приїжджає просто з Перу до Англії у пошуках свого дому. На станції Паддінгтон, на честь якої вирішують його назвати, він зустрічає сім'ю Браунів, які приймають його в себе. Однак зла Мілісент хоче зробити з ведмедика опудало для музею.

Кожен з фільмів про Паддінгтона зворушує, надихає і підіймає настрій. Це мрійлива і весела стрічка про ведмедя, який зможе закохати в себе кожного.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер онлайн

"11 друзів Оушена"

Злодій Денні Оушен тільки-но вийшов з в'язниці, а вже планує найскладніше пограбування казино у Лас-Вегасі. Він хоче пробратися у три заклади, які належать суворому бізнесмену Террі Бенедикту. Денні підбирає команду, яка зможе здійснити цей трюк.

Цей фільм легкий і цікавий – харизма юних акторів, яскраві вогні Лас-Вегаса та історія про дружбу здатна зробити вечір понеділка чудовим.

"11 друзів Оушена": дивіться трейлер онлайн

"Незрівнянний містер Фокс"

Ляльковий анімаційний фільм розповідає про містера Фокса, який раніше жив у власне задоволення і грабував курники. Та якось він разом зі своєю вагітною дружиною опинився у пастці, тому пообіцяв відмовитися від крадіжок. Два роки потому Фокс з дружиною і синочком переїжджає у новий гарний будинок в оточенні багатих фермерських господарств і, здається, знову спокуситься на злочин.

Винятковий гумор, оригінальний візуальний стиль та гумор робить фільм милим і веселим. Його можна переглядати безліч разів.

"Незрівнянний містер Фокс": дивіться трейлер онлайн

"Ларс і справжня дівчина"

Ларс – дуже сором'язливий хлопець, який живе у маленькому містечку на півночі Америки. Він вважає, що знайшов кохання всього свого життя. Та це не справжня дівчина, а секс-лялька, яку Ларс замовив в інтернеті. І чомусь хлопець цим абсолютно задоволений.

Це заспокійлива і зворушлива історія, яка показує, що люди готові об'єднуватися та допомагати своїм близьким у важку хвилину. Ларс долає страхи й труднощі попри самотність та депресію.

"Ларс і справжня дівчина": дивіться трейлер онлайн