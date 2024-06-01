Якщо ви ще не відчуваєте справжнього літнього настрою, Кіно 24 підготували для вас добірку особливих фільмів. Ці стрічки обов'язково зможуть зарядити вас позитивом і допоможуть повністю зануритися в атмосферу літа.

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Фільми, які варто подивитись влітку

"Пляж"

Цей фільм є екранізацією однойменного бестселера Алекса Ґарленда "Пляж". За сюжетом, молодий американець Річард, спраглий пригод, вирішив відправитися до Таїланду. Там, у недорогому готелі, він зустрічає незвичайну постать. Ця людина подарувала йому карту секретного острова, де "трава" росте, мов бур'ян, а на пляжі живе спільнота.

Для Річарда це місце було справжнім раєм на Землі. Він ділиться цією карткою з парою французьких мандрівників, і разом вони вирушають на пошуки цього таємничого острова.

"Пляж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє літо кохання"

Мона, за своєю грубістю та мовчазністю, приховує в собі розум і сильне бажання чогось більшого, ніж порожнеча її звичайного життя. Темсін, навпаки, є добре освіченою, зіпсованою й цинічною. Дівчата абсолютно різні, і спочатку вони ставляться одна до одної з підозрою, але з часом їхні відносини переростають у взаємне захоплення і притягання.

Старший брат Моні, Філ, що позбувся кримінального минулого й звернувся до релігії, намагається навернути до віри не лише себе, а й свою сестру, що підливає масла у вогонь. Мона занадто зайнята своїм новим щастям. "Ми ніколи не повинні розставатися", – каже Темсін Моні, але чи може дівчина дійсно довіряти їй?

"Моє літо кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий сплеск"

Відома рок-зірка відпочиває на італійському острові Пантеллерія разом зі своїм коханцем — режисером. Пара насолоджується казкою, поки реальний світ залишається в трьох годинах перельоту. Несподівано їх райську ідилію перериває поява старого друга і його дорослої доньки. Невинний флірт і колишні почуття швидко переростають у ревнощі та пристрасть, а також стають небезпечними для всіх учасників.

В головних ролях: Тільдою ​​Суінтон, Рейфом Файнсом, Дакотою Джонсон і Маттіасом Шонартсом.

"Великий сплеск": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці літні історії точно не залишать вас байдужими. Обирайте стрічку, насолоджуйтесь переглядом та будуйте плани на літо.