Нарешті літо: 3 фільми про літні пригоди, які зарядять вас позитивом

Нарешті настало довгоочікуване літо, час тепла, сонця та кохання. Цей період завжди приносить із собою особливі пригоди та незабутні моменти.

Якщо ви ще не відчуваєте справжнього літнього настрою, Кіно 24 підготували для вас добірку особливих фільмів. Ці стрічки обов'язково зможуть зарядити вас позитивом і допоможуть повністю зануритися в атмосферу літа.

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Фільми, які варто подивитись влітку

"Пляж"

Цей фільм є екранізацією однойменного бестселера Алекса Ґарленда "Пляж". За сюжетом, молодий американець Річард, спраглий пригод, вирішив відправитися до Таїланду. Там, у недорогому готелі, він зустрічає незвичайну постать. Ця людина подарувала йому карту секретного острова, де "трава" росте, мов бур'ян, а на пляжі живе спільнота.

Для Річарда це місце було справжнім раєм на Землі. Він ділиться цією карткою з парою французьких мандрівників, і разом вони вирушають на пошуки цього таємничого острова.

"Пляж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє літо кохання"

Мона, за своєю грубістю та мовчазністю, приховує в собі розум і сильне бажання чогось більшого, ніж порожнеча її звичайного життя. Темсін, навпаки, є добре освіченою, зіпсованою й цинічною. Дівчата абсолютно різні, і спочатку вони ставляться одна до одної з підозрою, але з часом їхні відносини переростають у взаємне захоплення і притягання.

Старший брат Моні, Філ, що позбувся кримінального минулого й звернувся до релігії, намагається навернути до віри не лише себе, а й свою сестру, що підливає масла у вогонь. Мона занадто зайнята своїм новим щастям. "Ми ніколи не повинні розставатися", – каже Темсін Моні, але чи може дівчина дійсно довіряти їй?

"Моє літо кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий сплеск"

Відома рок-зірка відпочиває на італійському острові Пантеллерія разом зі своїм коханцем — режисером. Пара насолоджується казкою, поки реальний світ залишається в трьох годинах перельоту. Несподівано їх райську ідилію перериває поява старого друга і його дорослої доньки. Невинний флірт і колишні почуття швидко переростають у ревнощі та пристрасть, а також стають небезпечними для всіх учасників.

В головних ролях: Тільдою ​​Суінтон, Рейфом Файнсом, Дакотою Джонсон і Маттіасом Шонартсом.

"Великий сплеск": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці літні історії точно не залишать вас байдужими. Обирайте стрічку, насолоджуйтесь переглядом та будуйте плани на літо.