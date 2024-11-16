Ідеальний варіант – приготувати улюблений напій, загорнутися в плед і насолоджуватися переглядом цікавих серіалів. Тому ми зібрали для вас три українські серіали, які не лише легко переглядаються, але й мають захопливі сюжети, які не дадуть вам занудьгувати.

Дивіться також Найпопулярніший трилер 2024 року на Netflix, від якого мороз по шкірі

Українські серіали для перегляду на вихідних

"Впізнай мене"

Сюжет серіалу зосереджується на житті Віри, молодої дівчини, доньки колишнього поліцейського, яка виросла в суворих умовах. Її батько, людина з багатим досвідом у правоохоронних органах, завжди був дуже обережний і суворий, намагаючись захистити свою доньку від небезпек зовнішнього світу. Віру виховували в атмосфері постійної опіки та контролю, і вона жила під тінню батькової безкомпромісної моралі. Однак їхнє мирне життя кардинально змінюється після трагічного випадку.

"Впізнай мене": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Реванш"

Напередодні свого 23-го дня народження Валентина, молода, амбіційна жінка, яка завжди вірила в людей і будувала своє життя на чесності та довірі, стикається з важкою зрадою. Ті, кому вона віддавала своє серце і довіру, виявляються готовими підставити її задля власних інтересів. Близька людина, якій Валентина завжди вірила, фабрикує проти неї звинувачення, що шокують її до глибини душі. Внаслідок цих маніпуляцій вона втрачає все: нареченого, який відвертається від неї, рідний дім, а також довіру своїх друзів і оточення, які не готові повірити в її невинуватість.

"Реванш": дивіться онлайн 1 серію серіалу

Це стає поворотним моментом у житті Валентини. Вона опиняється в складній ситуації, змушена залишити своє звичне оточення і шукати справедливості у світі, де її репутація опоганена, а довіра до людей підірвана.

"Кришталеві джерела"

Сюжет мелодрами зосереджується на житті Лізи Кохач, 32-річної викладачки хореографії, яка вела спокійне та упорядковане життя. Одного дня до її студії приходить нова учениця – Зоряна Столяр, яка має 10-річну доньку Нелю. Між Лізою та Зоряною швидко зав'язуються дружні стосунки. Ліза захоплюється енергією і життєвим оптимізмом Зоряни, а сама Зоряна, і собі, починає довіряти Лізі, ділячись особистими переживаннями та планами.

Зоряна запрошує Лізу провести час на її дачі біля озера "Кришталеві джерела", і Ліза з радістю погоджується. Вони планують провести вихідні разом, але їхні плани обриваються, коли трапляється страшна трагедія – Зоряна гине в автомобільній аварії. Це кардинально змінює життя Лізи, адже не лише її подруга, а й цілий світ, у який вона потрапила через Зоряну, раптово руйнується.

Після смерті Зоряни Ліза дізнається ще одну приголомшливу новину. Свекор Зоряни, літній чоловік, розповідає Лізі, що Зоряна була її зведеною сестрою. Цю правду Ліза не хотіла знати й навіть не підозрювала про існування такої родинного зв'язку. Та це ще не все – свекор передає Лізі лист від Зоряни, в якому та просить, аби Ліза стала опікункою її доньки Нелі, якщо з нею щось трапиться. Ліза намагається впоратися з усіма емоціями й обов’язками, які навалилися на неї раптово.

"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер серіалу

У листі Зоряна також згадує про серйозні проблеми, з якими вона стикається: зокрема, вона попереджає про загрози від впливового бізнесмена Кирила Дорошенка, який хоче знищити їхній будинок біля озера для того, щоб побудувати на цьому місці свій бізнес. Ліза, прочитавши лист, розуміє, що її життя зараз не тільки ускладнилося через втрату близької подруги, а й через обов'язок виконати останню волю Зоряни, ставши опікункою Нелі.

Ліза вирушає в занедбаний будинок на березі озера, де разом з Нелею їй доведеться боротися за збереження того, що залишилось від Зоряни – і її спадщини, і дому. Водночас на горизонті з'являється ще одна складність: дядько Нелі, Михайло Столяр, який претендує на опіку над дівчинкою. Він має свої плани на майбутнє Нелі й не бажає, аби Ліза брала на себе цю відповідальність.

Згодом Ліза і Михайло опиняються в ситуації, коли, попри свої суперечності, повинні жити разом в одному будинку, адже обоє намагаються вирішити долю Нелі й захистити її від зовнішніх загроз. Їхнє співіснування стає справжнім випробуванням на здатність знаходити компроміси, але також і на розкриття справжніх почуттів, що дозволяє Лізі та Михайлу познайомитися краще, розібратися у своїх переконаннях і віднайти спільну мету.