Шалені гроші та боротьба за життя: 3 культові фільми з Ді Капріо, які можна передивлятися вічно

Леонардо Ді Капріо заслужено має статус одного з найталановитіших акторів сучасності. Кожна його нова роль миттєво стає подією у світі кінематографа.

Глядачі обожнюють цього артиста за вміння повністю перевтілюватися у своїх персонажів і точно передавати найтонші емоції. З нагоди свята голлівудської зірки 24 Канал підготував добірку неймовірних стрічок. Ці кінокартини гарантовано подарують вам море яскравих вражень і змусять не відривати погляд від екрана.

"Початок" (2010)

Рейтинг IMDb: 8,8

Професійний злодій Кобб володіє унікальним талантом викрадати цінні секрети з глибин підсвідомості під час сну. Через такі небезпечні здібності головний герой втратив усе і став утікачем. Одного разу впливовий бізнесмен пропонує йому виконати надскладне завдання в обмін на шанс повернутися додому. Замість крадіжки ідеї, Кобб разом із командою спеціалістів мусить непомітно впровадити чужу думку в розум спадкоємця великої корпорації.

"Початок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну складову та геніальну режисуру Крістофера Нолана. Однак кіноексперти дещо критикують фільм за надмірно заплутаний сюжет і відсутність глибокого емоційного зв'язку між персонажами.

"Вовк з Волл-стріт" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

Молодий та амбітний брокер Джордан Белфорт засновує власну фінансову компанію і починає стрімко збагачуватися. Чоловік майстерно маніпулює клієнтами, продає дешеві акції та заробляє шалені гроші. Дуже швидко його життя перетворюється на нескінченну низку розкішних вечірок з алкоголем і незаконними речовинами. Проте невдовзі стрімкий успіх зухвалого шахрая привертає пильну увагу агентів Федерального бюро розслідувань.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають шалену енергетику стрічки та неймовірно експресивну акторську гру Леонардо Ді Капріо. Однак кіноексперти критикують стрічку за романтизацію злочинного способу життя та надмірну кількість відвертих сцен.

"Легенда Г'ю Гласса" (2015)

Рейтинг IMDb: 8,0

Досвідчений мисливець Г'ю Гласс веде групу переселенців через хащі Дикого Заходу. Під час зупинки на героя нападає розлючена ведмедиця і завдає йому тяжких поранень. Товариші по загону забирають зброю, вбивають сина мисливця і кидають чоловіка помирати на самоті. Попри страшний біль та суворі морози, Гласс долає сотні кілометрів заради помсти зрадникам.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають бездоганну операторську роботу та неймовірну фізичну самовідданість виконавця головної ролі. Однак кіноексперти критикують фільм за довгий хронометраж і надлишок жорстоких сцен.

До речі, вже зовсім скоро на екранах глядачі зможуть побачити Ді Капріо у новому фільмі Скорсезе.