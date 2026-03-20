Не лише "Одна битва за іншою": фільми з Леонардо Ді Капріо, які має побачити кожен

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо цьогоріч був номінований на премію Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Одна битва за іншою", проте перемогу здобув Майкл Б. Джордан за екшн "Грішники".

"Одна битва за іншою" – не єдина стрічка за участю Ді Капріо, яка варта уваги. Що ще подивитися, розповість 24 Канал.

Які фільми з Леонардо Ді Капріо подивитися?

"Титанік" (1997)

Рейтинг IMDb : 8.0/10

Роль: Джек

Події фільму розгортаються у 1912 році. 17-річна аристократка Роуз, її матір та наречений перебувають на кораблі, що прямує через північну Атлантику. Дівчина не хоче заміж за Кела, тому вирішує стрибнути в океан.

Роуз рятує молодий художник Джек, після чого між ними зароджується справжнє кохання. Проте закохані ще не знають, що їм доведеться боротися за життя та пережити трагедію.

"Острів проклятих" (2010)

Рейтинг IMDb : 8.2/10

Роль: Тедді Деніелс

1954 рік, острів Шаттер у Бостонській гавані. Там розташована психіатрична лікарня Ешкліфф, де перебувають особливо небезпечні злочинці. На острів прибувають федеральний маршал Тедді Деніелс та його напарник Чак Оул, щоб розслідувати зникнення однієї з пацієнток – Рейчел Соландо, яка втопила своїх трьох дітей.

"Великий Гетсбі" (2013)

Рейтинг IMDb : 7.2/10

Роль: Джей Гетсбі

У 1922 році Нік Каррауей приїжджає до Нью-Йорка із Середнього Заходу. Його сусідом стає загадковий мільйонер Джей Гетсбі, відомий своїми вечірками. Тепер головний герой опиняється у світі багатіїв, де панують любов, ілюзія та обман.

"Вбивці квіткової повні" (2023)

Рейтинг IMDb : 7.5/10

Роль: Ернест Баркхарт

Ернест пройшов Першу світову війну та відправляється до індіанської резервації племені осейдж в Оклахомі. Дядько пропонує йому взяти шлюб з Моллі Кайл, щоб заволодіти земельними правами її родини. Проте чоловіку доведеться усунути всіх спадкоємців.

За який фільм Леонардо Ді Капріо отримав Оскар?

Зауважимо, що Леонардо Ді Капріо таки має один Оскар. Він отримав нагороду у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Легенда Г'ю Гласса" у 2016 році. Актор зіграв слідопита та мисливця за хутром Г'ю Гласса. Чоловік опиняється наодинці на Дикому Заході та повинен виживати в небезпечних умовах.