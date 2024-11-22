Легенди "Титаніка" возз'єднались: як змінилися Ді Капріо та Вінслет за 27 років

Знаменитий американський актор та кінопродюсер Леонардо Ді Капріо був помічений на публіці разом зі своєю колегою Кейт Вінслет. Легендарні актори, які стали всесвітньо відомими завдяки своїм ролям у культовому фільмі "Титанік", оприлюднили спільне фото, яке стало справжньою подією для фанатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Page Six. Це не перший раз, коли Ді Капріо і Вінслет з'являються разом після випуску фільму 1997 року, проте кожен такий момент викликає бурю емоцій у шанувальників.

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Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет показались разом на публіці: подробиці

Попри те, що актори вже багато років не знімалися разом у великих проєктах, їхня дружба та професійна співпраця залишаються в центрі уваги фанатів і преси. Спільне фото стало ще однією милою згадкою для всіх, хто пам'ятає романтичну історію Джека та Роуз на борту "Титаніка".

Зустріч кінозірок Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет відбулася на спеціальному показі фільму "Лі", де Вінслет зіграла головну роль. Ді Капріо прийшов підтримати свою давню подругу, демонструючи свою повагу та близьке ставлення до колеги, навіть через 27 років після прем'єри культового фільму "Титанік".

Кейт, моя люба подруго, твоя робота у цьому фільмі була не що інше, як трансформаційна. Я не перестаю бути враженим. Я продовжую захоплюватися твоєю силою, твоєю чесністю, твоїм талантом і твоєю пристрастю до кожного проєкту, який ти створюєш. Отже, без зайвих слів, один з найбільших талантів мого покоління, єдина і неповторна Кейт Вінслет,

– сказав Леонардо.

Він назвав її однією з найталановитіших акторок свого покоління і зазначив, що робота із нею стала для нього справжнім подарунком долі.