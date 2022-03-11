Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 мільйонів доларів ЗСУ – фейк

Інформація про те, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував Збройним Силам України 10 мільйонів доларів виявилася фейком. Про це повідомили представники Міжнародного Вишеградського Фонду.

Про велику пожертву оскароносного актора, який нещодавно зіграв у комедії "Не дивіться вгору", писало чимало українських та західних ЗМІ. Вони пов’язували це з тим, що він має українські корені. Бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смірнова колись жила в Одесі, а у 1917 році емігрувала в Німеччину, це дійсно правда, повідомляє 24 канал.

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Пожертва Леонардо Ді Капріо ЗСУ – фейк

Актор не робив пожертву у розмірі 10 мільйонів доларів. Міжнародні фахівці з перевірки фактів припустили, що це просто чутки.

Лючія Бекова, представник Міжнародного Вишеградського Фонду, повідомила агентству Reuters, що вони не знають і не мають жодної інформації про пожертву Леонардо Ді Капріо у розмірі 7,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Міжнародний Вишеградський Фонд не оприлюднив цю інформацію,

– сказала Бекова.

Фонд також заявив: "Сьогодні фейкові новини існують у будь-якій формі. Будь ласка, стежте за офіційними джерелами, за журналістами та ЗМІ, які заслуговують на довіру, і не розповсюджуйте фейкові новини".

У статтях Insider People пишуть, що джерело, близьке до Ді Капріо, сказало, що він зробив кілька пожертвувань, пов'язаних з Україною, але сума у розмірі 10 мільйонів доларів є хибною.

Представники актора поки не відповіли на запити про коментарі від західних журналістів.



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