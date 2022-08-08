"Джессіка приїхала сама, за покликом серця": Лещенко про візит Честейн – теплі фото

Американська кіноакторка Джессіка Честейн відвідала Україну 7 серпня. Сергій Лещенко розповів, що зірка відвідала Україну з власної ініціативи.

До України акторка рухалася поїздом Укрзалізниці, яка забезпечила їй комфортну та безпечну подорож. Про це у своєму фейсбуці повідомив Сергій Лещенко.

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Сергій Лещенко про візит Честейн

"Американська акторка, володарка Оскара-2022 Джессіка Честейн стала ще однією неочікуваною гостею в Україні під час війни. Своїм візитом, зустрічами в Охматдиті, з президентом Зеленським, главою офісу Єрмаком вона привертає увагу світу: війна не закінчилася попри те, що Україна сходить з перших шпальт", – написав Лещенко у фейсбуці.

Він доповнив, що зі знаменитістю приїхав оператор, який задокументував її візит. "Особливо приємно, що Джессіка приїхала сама, за покликом серця, без "парасольки" міжнародних організацій. Укрзалізниця забезпечила для Джессіки комфортну та безпечну подорож, а вона розповіла про власну невибагливість, згадуючи про подорожі з рюкзаками в підлітковому віці", – доповнив він.

Для мене особисто це зустріч з топакторкою власного рейтингу. Що і помітно за моїм поглядом на неї,

– поділився Лещенко.



Джессіка Честейн з Сергієм Лещенко / Фото з фейсбуку політика

Сергій показав ще тепле фото разом з українським блогером та мандрівником Антоном Птушкіним. Отож, Сергій Лещенко, Джессіка Честейн та Антон Птушкін з’явилися на одному фото на тлі потяга Укрзалізниці.



Джессіка Честейн відвідала Україну / Фото з фейсбуку Лещенка

Візит Честейн в Україні: коротко про головне

Насамперед зауважимо, що Джессіка відома своїми ролями у серіалі "Сцени подружнього життя", фільмах "Очі Таммі Фей", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", Гра Моллі" та багато інших. У 2022 році зірка отримала свій перший Оскар.

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Про візит зірки в Україну стало відомо 7 серпня. Вранці зірка відвідала "Охматидит", "ПінчукАртЦентр", зустрілася із Зеленським, Єрмаком, розмовляла з онкохворими дітками та сім’єю, яка постраждала від війни в Ірпені. Крім цього, актриса власними очима побачила наслідки звірств російських окупантів на Київщині. Увечері 7 серпня Джессіка Честейн вирушила додому.

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