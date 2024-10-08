Лесі Нікітюк зробили пропозицію: популярна телеведуча зіграє головну роль у комедії "Песики"

Леся Нікітюк, відома телеведуча й одна з найпопулярніших блогерок країни, дебютує в кіно. Вона зіграє головну роль у фільмі "Песики" – романтичній комедії спільного виробництва FILM.UA Group та Нового каналу.

Зйомки стартували в Києві ще у вересні, але певний час трималися в секреті. Дізнайтесь більше про сюжет та участь Лесі Нікітюк у стрічці, на Кіно 24.

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Що відомо про комедію "Песики"

"Песики" – це провокаційна й водночас щира історія про стосунки та кохання. За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на песиків. Відтепер героїня змушена жити, будувати кар’єру й шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно зрештою стає для неї даром, бо вчить Яну щиро кохати й піклуватися про інших.



Зйомки комедії "Песики" / Фото Пресслужба

Леся Нікітюк знялась у комедії "Песики": подробиці

Для Лесі Нікітюк, що вже багато років є зіркою Нового каналу, проєкт стане дебютом у великому кіно. До нової ролі вона підходила відповідально: займалась акторською майстерністю, мала безліч репетицій із новими колегами й собаками, які теж є важливими учасниками проєкту.

"Песики" – це щира комедійна історія про справжню любов. Настав час, коли кохання у мене в житті буде багато. І мова не тільки про новий фільм,

– ділиться Леся.



Леся Нікітюк на зйомках фільму "Песики" / Фото Пресслужба

"Песики" – з одного боку, класична романтична комедія, але гумор тут різноманітний: сміливий, іронічний, стьобний, а місцями й абсурдний. Для цього зібралася по-справжньому зіркова акторська команда – і тут творці фільму також підготували багато сюрпризів. Але окрім розваг, фільм також порушує низку важливих питань. По-перше, показує важливість особистої трансформації, а по-друге, розкриває тему відповідальності за тварин.

Продюсерки стрічки Анна Єлісєєва та Анастасія Лодкіна зазначають, що для FILM.UA важлива історія. Вони хочуть продовжувати робити те, що вміють найкраще: дарувати глядачам усмішки, гарний настрій та відчуття нормальності в цей надзвичайно складний час – хоча б на пару годин.

З цим проєктом ми хочемо допомогти людям видихнути й відволіктися хоча б на короткий проміжок часу. І, як завжди, Новий канал там, де створюють найкращу комедію: вважаємо, що такий легкий жанр – те, що потрібно глядачеві в такі темні часи,

– зазначає Ольга Балабан, маркетинг-директорка Нового каналу.

Зйомки триватимуть до кінця жовтня і проходитимуть у Києві. А вихід фільму в широкий прокат заплановано на березень 2025 року.