Зірка серіалу "Офіс" поверне фанам 110 тисяч доларів, які вони пожертвували на спіноф

У 2019 році Леслі Бейкер розпочав збір коштів через краудфандинг для створення серіалу про свого персонажа з "Офісу" – Стенлі Хадсона. Шоу мало вийти декілька років тому.

Але спочатку його виробництво призупинили через пандемію COVID-19, а зараз виявилося, що його неможливо зняти через страйки сценаристів та акторів.

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Зірка серіалу "Офіс" поверне фанам 110 тисяч доларів

Відомо, що Леслі Бейкер зібрав понад 300 тисяч доларів, тож фанати почали запитувати, куди зник актор, оскільки шоу так і не вийшло.

Леслі Бейкер заявив, що сума, отримана від платформи краудфандингу, становила більше ніж 100 тисяч доларів, і ці гроші він поверне людям. Щодо інших 200 тисяч доларів, актор не повідомив, куди вони ділись.

Леслі Бейкер / NBC News

Що відомо про серіал "Офіс"

"Офіс" (The Office US) – американський комедійний серіал, що є адаптацією однойменного британського серіалу каналу BBC. "Офіс" адаптував для американських глядачів Грег Деніелс, який до того багато років працював у складі сценаристів "Суботнього вечора в прямому ефірі", а також ситкомі "Сімпсони".

Сюжет серіалу розкриває повсякденне життя співробітників офісу компанії Dunder Mifflin у місті Скрентон, штат Пенсильванія. Проєкт вперше вийшов на екрани у березні 2005 року на телеканалі NBC, у його складі знялися відомі актори, включаючи Стіва Карелла, Рейна Вілсона, Джона Кразінського, Дженну Фішер, Бі Джей Новака та інших. З періоду з 2005 року по 2013 рік серіал під назвою "Офіс" представив глядачам 176 епізодів, розподілених на 8 сезонів.

"Офіс": дивіться трейлер