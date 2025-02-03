Померла акторка популярного серіалу "Гра в кальмара" на Netflix

Зірка популярного серіалу "Гра в кальмара", акторка Лі Джу-Сіль, померла після тяжкої боротьби з раком шлунка. Трагічна новина приголомшила її фанатів і колег.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Daily Mail. Лі Джу-Сіль пішла з життя всього через три місяці після того, як їй поставили діагноз, що стало великою втратою для її родини та шанувальників.

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Акторка "Гри в кальмара" Лі Джу-Сіль померла: подробиці

2 лютого 2025 року в Південній Кореї пішла з життя відома акторка Лі Джу-Сіль. Причиною її смерті стало онкологічне захворювання – рак шлунка. Лі Джу-Сіль боролася з підступною хворобою протягом трьох місяців, але, на жаль, її організм не зміг витримати тяжких випробувань. Вона померла на 81-му році життя у своєму будинку. Поховання акторки відбудеться 5 лютого.

Це не перша боротьба Лі Джу-Сіль з раком. 30 років тому вона вже пережила страшний діагноз – рак молочної залози. Лікарі тоді прогнозували, що їй залишилося жити лише кілька тижнів. Але завдяки тривалому лікуванню, акторка змогла перемогти хворобу, і рак відступив через 13 років. Однак хвороба повернулася, і, на жаль, цього разу вона стала фатальною.

Лі Джу-Сіль залишила після себе величезний слід у кінематографі та серцях своїх фанатів. Вона отримала нову хвилю популярності завдяки своїй ролі в серіалі "Гра в кальмара".

У цьому проєкті вона зіграла матір Хван Джун Хо і мачуху Хван Ін Хо. Ця роль стала важливою в її кар'єрі, адже серіал здобув неймовірну популярність у всьому світі, і ім'я Лі Джу-Сіль стало відомим новому поколінню глядачів.